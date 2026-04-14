Campuchia khai hội Nokor Sangkranta, vui đón năm mới 2026

Sáng 14/4, Lễ đón chư thiên năm mới trong khuôn khổ sự kiện Nokor Sangkranta 2026 đã được tổ chức tại thắng cảnh Wat Phnom (Chùa Núi) ở trung tâm thủ đô Phnom Penh của Campuchia, khởi đầu các hoạt động đón Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey 2026 của người dân nước này diễn ra trong 3 ngày 14-16/4.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Lễ đón chư thiên năm mới trong khuôn khổ sự kiện Nokor Sangkranta 2026 được tổ chức trang trọng theo nghi thức tôn giáo dưới sự chủ trì của ông Hun Many, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia (UYFC), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Công vụ Campuchia.

Sự kiện thu hút nhiều quan chức cấp cao Chính phủ Hoàng gia Campuchia, đông đảo người dân sở tại và du khách quốc tế tham gia.

Đây cũng là sự kiện khởi đầu các hoạt động chào đón Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey 2026 của người dân Campuchia, gắn với các nghi lễ tôn giáo truyền thống diễn ra trong khuôn viên các ngôi chùa, cùng các chương trình lễ hội Sangkranta sôi động trên phạm vi cả nước.

Theo phong tục và thông lệ hằng năm, trong những ngày Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey, đại bộ phận cư dân Phnom Penh về quê, tham gia các hoạt động đón năm mới cùng người thân ở các địa phương.

Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có không ít gia đình lưu lại chờ thời khắc đón chư thiên tại gia, như ông Kol Tararet, 57 tuổi ở ấp 5, phường Olympic, quận Boeung Keng Kong, thủ đô Phnom Penh.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh trước thời khắc đón chư thiên trong ngày đầu năm mới 2026 theo phong tục truyền thống của người dân Campuchia, ông Kol Tararet cho biết năm nay là năm Ngọ nên ngày mồng một Tết bắt đầu từ ngày 14.

Những năm trước, ông và các thành viên trong gia đình thường về quê ở tỉnh Kandal, nhưng năm nay ông quyết định ở lại đón chư thiên tại nhà ở Phnom Penh.

Bên mâm lễ gồm hoa quả và đồ ngọt bày biện trước hiên nhà, ông Kol Tararet cho biết vào dịp này, người dân Campuchia trong cả nước ai ai cũng thực hiện nghi lễ đón chư thiên theo phong tục truyền thống, cùng sở nguyện được ban phước lành, gia đình thuận hòa, an vui.

Nokor Sangkranta 2026 là sự kiện do Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia lần đầu tiên tổ chức nhân dịp Tết cổ truyền của người dân Chùa Tháp với kỳ vọng góp phần quảng bá và bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, cũng như kích cầu du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế tham gia các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày đầu năm mới.

Khác với chương trình Angkor Sangkranta diễn ra ở tỉnh Siem Reap trong hơn một thập kỷ qua, Nokor Sangkranta 2026 được tổ chức tại thủ đô Phnom Penh, cùng chuỗi hơn 20 sự kiện, hoạt động lễ hội văn hóa, tôn giáo, nghệ thuật phong phú, hấp dẫn.

Diễn ra trong 6 ngày từ 14-19/4, Nokor Sangkranta 2026 bao gồm nhiều hoạt được tổ chức tại nhiều địa điểm, với điểm nhấn ở khu vực di tích văn hóa lịch sử Wat Phnom (Chùa Núi) nổi tiếng.

Trong khuôn khổ chương trình, bên cạnh lễ đón chư thiên mừng năm mới diễn ra sáng 14/4 còn có nhiều sự kiện văn hóa tôn giáo quy mô lớn diễn ra trong những ngày tới như chương trình tái hiện phong tục đắp núi cát, nhiễu phật, tắm tượng phật, diễu hành Nokor Sangkranta...

Bên cạnh đó còn có nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, vui chơi giải trí phong phú phục vụ người dân và du khách được tổ chức tại khu vực chợ Toul Tumpung (chợ Nga) ở quận Chamkar Mon, hay khu vực phố đi bộ trước Cung điện Hoàng gia ở trung tâm thủ đô Phnom Penh,

Cùng với chuỗi chương trình hoạt động trong khuôn khổ sự kiện Nokor Sangkranta 2026 ở thủ đô Phnom Penh, các lễ hội “Tết Sangkranta" và các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian cũng được tổ chức ở nhiều địa phương trên đất nước Chùa Tháp trong những ngày Tết, thu hút đông đảo người dân, nhất là giới trẻ tham gia, cũng như du khách nước ngoài.

Choul Chnam Thmey là Tết chịu tuổi, được xem là sự kiện lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm ở Vương quốc Campuchia, đất nước có hơn 5.100 ngôi chùa với trên 90% trong tổng số hơn 17 triệu dân là tín đồ Phật giáo.

Trong những ngày Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey, người dân Campuchia sắm sửa, mang lễ vật lên chùa cúng dường chư tăng, hồi hướng phước báo công đức đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng.

Trong dịp này, họ cùng tham gia nhiều nghi lễ tôn giáo truyền thống như sớt bát, đắp núi cát, tắm tượng Phật, tắm ông bà, nghe chư tăng giảng đạo, thuyết pháp.../.

