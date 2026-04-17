Indonesia: Chánh Thanh tra quốc gia bị bắt sau 5 ngày nhậm chức

Giới chức Indonesia đã bắt giữ Chánh Thanh tra quốc gia Hery Susanto vì cáo buộc nhận hối lộ, chỉ 5 ngày sau khi ông nhậm chức, trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh nỗ lực phòng, chống tham nhũng.

Minh Hưởng
Chánh thanh tra quốc gia Indonesia, ông Hery Susanto bị bắt giữ vì cáo buộc nhận hối lộ. (Ảnh: New Straits Times)

Các cơ quan chức năng Indonesia đã bắt giữ Chánh Thanh tra quốc gia của nước này vì cáo buộc nhận hối lộ, chỉ 5 ngày sau khi ông tuyên thệ nhậm chức vị trí vốn được giao trọng trách đấu tranh phòng chống tham nhũng trong bộ máy nhà nước.

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn thông báo của Văn phòng Tổng chưởng lý Indonesia cho biết ông Hery Susanto bị bắt tối 15/4 tại nhà riêng ở Jakarta. Ông vừa được Tổng thống Prabowo Subianto bổ nhiệm và tuyên thệ nhậm chức Chánh Thanh tra quốc gia hôm 10/4.

Phát biểu với báo giới, ông Syarief Sulaeman Nahdi - Giám đốc điều tra của Văn phòng Tổng chưởng lý - nêu rõ việc bắt giữ được tiến hành sau khi cơ quan chức năng thực hiện lệnh khám xét và thu thập chứng cứ liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Hery Susanto bị cáo buộc nhận khoản hối lộ trị giá 1,5 tỷ rupiah (khoảng 88.000 USD) từ một công ty khai thác nickel trong thời gian giữ vị trí cấp thấp hơn tại cơ quan thanh tra.

Hiện, chưa có phản hồi chính thức từ ông Hery hoặc đại diện pháp lý của ông về những cáo buộc này. Nếu bị kết tội, ông có thể phải đối mặt với án tù theo quy định pháp luật.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Indonesia đang đẩy mạnh các nỗ lực tăng cường minh bạch và phòng, chống tham nhũng trong bộ máy nhà nước.

Cáo buộc hối lộ trên liên quan đến lĩnh vực khai thác nickel, một ngành công nghiệp có ý nghĩa chiến lược đối với Indonesia. Quốc gia Đông Nam Á này hiện sở hữu trữ lượng nickel lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất hàng đầu của kim loại quan trọng này, vốn được sử dụng rộng rãi trong pin xe điện và sản xuất thép không gỉ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Indonesia #nhận hối lộ #Chánh Thanh tra quốc gia #bắt giữ #hối lộ #khai thác nickel #tham nhũng #Jakarta Indonesia
