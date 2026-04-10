Tổng thống Myanmar công bố chính phủ mới

Văn phòng Tổng thống Myanmar ngày 10/4 thông báo thành lập chính phủ mới gồm 30 bộ.



Theo Đài Phát thanh và Truyền hình quốc gia Myanmar (MRTV), ông Tin Aung San được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar. Ông Mya Tun Oo được giao phụ trách đồng thời hai bộ là Bộ Giao thông vận tải và Bộ Phát triển số và Truyền thông.



Cùng với việc thành lập chính phủ, một cơ quan chính phủ mang tên Hội đồng Tham vấn Liên bang cũng được thiết lập, trong đó ông Soe Win giữ chức Chủ tịch và ông Maung Maung Aye làm Thư ký.



Các quyết định thành lập chính phủ và hội đồng trên do Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing ký ban hành. Ông Min Aung Hlaing đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Myanmar trong phiên họp Quốc hội tại thủ đô Nay Pyi Taw sáng 10/4.



Phát biểu tại lễ nhậm chức, Tổng thống Min Aung Hlaing khẳng định Myanmar sẽ duy trì cách tiếp cận cân bằng trong quan hệ quốc tế và tăng cường quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng.

Ông Min Aung Hlaing nhấn mạnh, với tư cách là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Myanmar sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ với ASEAN, đồng thời tăng cường hợp tác với các nước láng giềng và các đối tác trong khu vực trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội.



Bên cạnh đó, Tổng thống Min Aung Hlaing nhấn mạnh các ưu tiên trong nước, gồm thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đẩy mạnh giáo dục, phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, cũng như thúc đẩy tiến trình hòa giải và hòa hợp dân tộc trong thời gian tới.



Ông Min Aung Hlaing trước đây là Thống tướng. Ông đã điều hành đất nước kể từ khi chính quyền của bà Aung San Suu Kyi bị lật đổ năm 2021. Theo Hiến pháp Myanmar, ông Min Aung Hlaing đã từ bỏ các chức vụ nắm giữ trong quân đội để trở thành tổng thống.



Trước đó, Hạ viện và Thượng viện khóa mới của Myanmar đã tiến hành kỳ họp thứ nhất vào các ngày 16/3 và 18/3, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội sau 5 năm do các biến động chính trị trong nước.

Cuộc họp được tiến hành sau cuộc tổng tuyển cử 3 giai đoạn diễn ra từ cuối tháng 12/2025 đến tháng 1/2026 với đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) giành đa số ghế trong Quốc hội./.

Tân Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing tuyên thệ nhậm chức Sáng 10/4, ông Min Aung Hlaing đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Myanmar trong phiên họp Quốc hội tại thủ đô Nay Pyi Taw.