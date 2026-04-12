Góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ

Sáng 12/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Chỉ rõ trách nhiệm to lớn, vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số, góp phần hiện đại hóa phương thức quản trị và nền hành chính, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu thời gian tới, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phải kiên định mục tiêu bảo đảm an ninh, trật tự là cốt lõi; kiến tạo phát triển là trọng tâm; người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ; tiên phong trong chuyển đổi tư duy quản trị quốc gia hiện đại.

Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong, nòng cốt trong chuyển đổi số quốc gia; bảo đảm dữ liệu luôn "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung;" đồng thời đẩy mạnh việc tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu, hình thành hệ sinh thái dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp./.