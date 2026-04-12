Nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về quan hệ truyền thống Việt-Trung

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 12/4 tại Bắc Kinh, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã hội kiến Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc A Đông.



Hai bên cùng đánh giá cao những thành tựu đạt được trên các mặt trong quan hệ song phương dưới sự định hướng, dẫn dắt của Lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng, hai nước, trong đó giao lưu nhân dân và các chương trình trong khuôn khổ “Hành trình đỏ: Nghiên cứu học tập của thanh niên” do Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi động nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đến Việt Nam vào tháng 4/2025 là điểm sáng nổi bật, góp phần thắt chặt sự đoàn kết, gắn bó, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, củng cố nền tảng xã hội vững chắc, nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ của hai nước về quan hệ truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa Việt Nam - Trung Quốc.



Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tới đây, việc Lãnh đạo cấp cao hai nước gặp gỡ thanh niên đang tham gia Chương trình Hành trình đỏ lần thứ 9 tại Trung Quốc thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước trong việc vun đắp và bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ hai nước tiếp tục kế thừa truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước, đồng thời cũng là động lực quan trọng để thanh niên hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu sắc trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ các mục tiêu phát triển của mỗi nước, cùng ứng phó với các thách thức chung; bày tỏ sự tin tưởng về sự đồng hành, giúp đỡ nhau của thế hệ trẻ hai nước trên con đường hiện thực hóa những khát vọng, tầm nhìn phát triển mà hai Đảng, hai nước đã xác định.



Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc A Đông khẳng định sẵn sàng phối hợp tốt với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và cơ quan liên quan của Việt Nam kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được, tổ chức tốt các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa thanh niên, giới nghiên cứu và doanh nghiệp trẻ hai nước, đẩy mạnh hợp tác thiết thực giữa thế hệ trẻ hai nước về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, văn hóa xã hội và khởi nghiệp tại các hoạt động song phương, đa phương, cùng đóng góp vào việc thúc đẩy sự phát triển tích cực, ổn định của quan hệ hai nước.



Hai bên nhất trí duy trì và phát huy hiệu quả hơn nữa cơ chế phối hợp giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, tiếp tục triển khai phong phú các hoạt động trao đổi đoàn, nhất là “Hành trình đỏ: Nghiên cứu học tập của thanh niên” Việt Nam tại các địa phương Trung Quốc trong giai đoạn tiếp theo, cùng thực hiện tốt nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tạo đột phá mới trong giao lưu nhân dân, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược vững bước tiến xa./.

Tăng cường hợp tác Việt Nam-Trung Quốc trong kỷ nguyên mới Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam.