Tăng cường hợp tác Việt Nam-Trung Quốc trong kỷ nguyên mới

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 14 - 17/4/2026.

Nhân dịp này, bà Vu Thục Huệ - nhân sỹ hữu nghị, nguyên nhân viên y tế Bệnh viện Nam Khê Sơn - đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc về những ấn tượng sâu sắc của bà, cũng như đánh giá tích cực đối với quan hệ hai nước.



Bà Vu Thục Huệ nhớ lại cuộc gặp thân mật với Tổng Bí thư Tô Lâm tại Quảng Châu vào tháng 8/2024, trong chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của đồng chí sau khi được bầu làm Tổng Bí thư.

Theo bà, sự chân thành và trân trọng mà Tổng Bí thư Tô Lâm dành cho tình hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam để lại ấn tượng sâu đậm, thể hiện rõ cam kết thúc đẩy quan hệ song phương phát triển.



Bà Vu Thục Huệ cho biết là người từng tham gia, từng chứng kiến và kế thừa tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam, bà cho rằng cả hai chuyến thăm đều mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, giá trị thực tiễn và tầm quan trọng chiến lược lâu dài, thể hiện đầy đủ tình hữu nghị sâu đậm giữa Trung Quốc và Việt Nam như “đồng chí anh em” trong kỷ nguyên mới.

Từ góc độ lịch sử, chuyến thăm cấp cao này là sự tôn vinh việc kế thừa tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước.



Bà khẳng định việc chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Tô Lâm sau khi nhậm chức Chủ tịch nước là chuyến thăm Trung Quốc cho thấy cam kết của đồng chí đối với sứ mệnh lịch sử và sự tiếp nối tình hữu nghị truyền thống, củng cố hơn nữa mối quan hệ Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt.

Về mặt thực tiễn, bà Vu Thục Huệ cho rằng, đây là bước đi quan trọng trong việc làm sâu sắc thêm sự tin cậy chính trị giữa hai nước.

Là hai quốc gia láng giềng hữu nghị cùng theo đuổi con đường xã hội chủ nghĩa, Việt Nam và Trung Quốc luôn coi nhau là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng.

Chuyến thăm này tạo điều kiện thúc đẩy trao đổi chiến lược sâu rộng, tăng cường trao đổi thẳng thắn về các điểm đồng thuận trong phát triển cũng như xử lý những khác biệt trong hợp tác; đồng thời tiếp nối truyền thống tốt đẹp của quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai Đảng, hai nước, bảo đảm đà phát triển ổn định của hợp tác song phương và khẳng định tầm quan trọng chiến lược của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Từ góc nhìn dài hạn, chuyến thăm Trung Quốc đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam.



Trong bối cảnh khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, chuyến thăm cấp cao lần này được kỳ vọng sẽ tăng cường đồng thuận song phương, thúc đẩy phối hợp trên nhiều lĩnh vực như thương mại, dân sinh, văn hóa và du lịch, đồng thời đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, qua đó mở ra giai đoạn hợp tác cùng có lợi mới giữa hai nước, tạo động lực bền vững cho sự phát triển và thịnh vượng chung của khu vực.



Kỳ vọng về tương lai quan hệ giữa hai nước, nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc cho biết với vai trò là người đã trực tiếp tham gia vào các hoạt động cứu trợ y tế giúp đỡ Việt Nam trong chiến tranh chống đế quốc, dùng những giọt máu đào của mình để cứu chữa cho những người lính Việt Nam bị thương, trong 8 năm làm việc tại Bệnh viện Nam Khê Sơn là những kỷ niệm quý giá mà bà không bao giờ quên.

Bà Vu Thục Huệ chia sẻ: “Tôi sẽ luôn trân trọng tình cảm sâu sắc dành cho người dân Việt Nam và chân thành hy vọng rằng Trung Quốc và Việt Nam sẽ tiếp tục là láng giềng tốt và cùng nhau hợp tác phát triển.”



Bà Vu Thục Huệ bày tỏ kỳ vọng Trung Quốc và Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tương trợ và tình hữu nghị lâu đời, qua đó củng cố nền tảng quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Bà mong muốn hai bên đẩy mạnh hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực, hướng tới phát triển cùng có lợi và đôi bên cùng thắng.

Theo bà, hai bên sẽ giữ vững tinh thần ban đầu, củng cố sự tin cậy lẫn nhau chính trị ở cấp cao, đồng thời không ngừng mở rộng các kênh hợp tác trong các lĩnh vực như y tế, dân sinh, thương mại, giao lưu kinh tế và văn hóa.

Bên cạnh đó, hai bên cần tiếp tục tôn trọng lẫn nhau, đối xử bình đẳng, giữ vững những nguyên tắc của quan hệ láng giềng hữu nghị, xử lý thỏa đáng các khác biệt và tăng cường đồng thuận trong hợp tác.

Bà cũng nhấn mạnh việc kiên trì thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, hướng tới phát triển chung, qua đó gìn giữ và phát huy tình hữu nghị truyền thống, cùng hướng tới một tương lai ổn định, thịnh vượng và tốt đẹp cho cả hai nước.



Năm 1968, được Thủ tướng Chu Ân Lai giao phó, bà Vu Thục Huệ cùng 278 nhân viên y tế từ các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh đã vượt núi băng rừng đến Quế Lâm, Quảng Tây, để thành lập Bệnh viện Nam Khê Sơn Quế Lâm, chuyên điều trị cho các binh sỹ Việt Nam bị thương trong chiến tranh.

Trong 8 năm, bà và các đồng nghiệp đã kiên trì, điều trị cho hơn 5.000 binh sỹ Việt Nam, thực hiện hơn 2.000 ca phẫu thuật và hiến tặng gần 780.000 ml máu, dùng đạo đức nghề y để củng cố nền tảng tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và Việt Nam.

Sau hơn 50 năm trải qua biết bao gian truân, tình hữu nghị sâu sắc được tôi luyện trong lửa chiến tranh vẫn bền chặt như xưa.



Đến nay, bệnh viện Nam Khê Sơn tiếp tục đóng vai trò là cầu nối hợp tác và trao đổi y tế giữa Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác trao đổi công nghệ y tế và đào tạo nhân tài với Việt Nam.

Tháng 9/2025, Bệnh viện Nam Khê Sơn được trao tặng “Huân chương Hữu nghị” của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hợp tác y tế giữa Quảng Tây và 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam liên tục được nâng cấp, cùng nhau mở ra nhiều kênh cấp cứu xuyên biên giới cho bệnh nhân nguy kịch, cùng nhau bảo vệ an ninh y tế công cộng của cả hai nước và khu vực, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và hạnh phúc của người dân./.

