Thúc đẩy hợp tác Việt-Trung qua Văn phòng xúc tiến thương mại tại Hải Khẩu

Bộ Công Thương cho biết ngày 8/4, tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc), Bộ Công Thương (Việt Nam) phối hợp với Chính quyền Nhân dân tỉnh Hải Nam tổ chức Lễ khai trương Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Khẩu.

Sự kiện là dấu mốc quan trọng trong triển khai nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước được nêu tại Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 4/2025.

Đồng thời, đây cũng là bước cụ thể hóa nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương làm đầu mối triển khai việc thành lập các Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại các địa phương của Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh việc đưa Văn phòng vào vận hành không chỉ là một hoạt động xúc tiến đơn lẻ mà là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ giữa hai bên trong suốt thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ khai trương. (Ảnh: TTXVN phát)

"Đây là kết quả thiết thực giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Chính quyền Nhân dân tỉnh Hải Nam nhằm thực hiện nhận thức chung quan trọng giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, sau tròn một năm ký kết các thỏa thuận hợp tác liên quan đến việc thành lập Văn phòng Xúc tiến thương mại tại Hải Khẩu," Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ.

Trong bối cảnh kim ngạch thương mại Việt Nam-Hải Nam năm 2025 đạt khoảng 1,4 tỷ USD, chiếm tỷ trọng còn khiêm tốn (0,48%) trong tổng kim ngạch thương mại Việt Nam-Trung Quốc, dư địa hợp tác giữa hai bên vẫn còn rất lớn.

Lãnh đạo Bộ Công Thương đề nghị phía Hải Nam và các cơ quan hữu quan của Trung Quốc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Văn phòng Xúc tiến thương mại hoạt động hiệu quả, trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh doanh, kết nối doanh nghiệp hai nước.

"Chính quyền nhân dân tỉnh Hải Nam, Bộ Thương mại Trung Quốc và các cơ quan hữu quan của tỉnh Hải Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi để Văn phòng Xúc tiến thương mại triển khai hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp, qua đó hoàn thành sứ mệnh là cầu nối tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung và với tỉnh Hải Nam nói riêng," Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.

Đồng thời, cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng Việt Nam và Trung Quốc được khuyến nghị tận dụng vai trò của Văn phòng nhằm mở rộng hợp tác, khai thác lợi thế bổ sung lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại phát triển thực chất, hiệu quả hơn.

Đại diện Chính quyền Nhân dân tỉnh Hải Nam đánh giá: Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Hải Nam trong khu vực ASEAN. Hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp nhiệt đới, chế biến thực phẩm, logistics, kinh tế số, du lịch nghỉ dưỡng.

Việc thành lập Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Khẩu được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường, kết nối doanh nghiệp và khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác.

Các đại biểu dự Lễ khai trương. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại buổi lễ, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc khẳng định: Việc thành lập Văn phòng là bước đi cụ thể nhằm củng cố nền tảng quan hệ song phương, hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo hai Đảng, hai nước về thúc đẩy hợp tác thực chất.

Đại sứ quán sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Bộ Công Thương trong việc mở rộng mạng lưới các Văn phòng Xúc tiến thương mại tại Trung Quốc theo chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam.

Đặt trong tổng thể quan hệ song phương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc đang duy trì đà tăng trưởng mạnh, quy mô ngày càng mở rộng, với tính bổ trợ cao giữa hai nền kinh tế.

Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc trong ASEAN.

"Trung Quốc nhiều năm liên tiếp là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 256 tỷ USD, tăng 24,7% so với năm trước, mức tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay," Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.

Lãnh đạo Sở Thương mại tỉnh Hải Nam trao biển hiệu Văn phòng cho Trưởng Đại diện Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Khẩu. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo số liệu thống kê của Việt Nam, kim ngạch thương mại hai nước năm 2025 đạt 256 tỷ USD, tăng 24,7% so với năm 2024; trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 70,4 tỷ USD, nhập khẩu đạt 186 tỷ USD. Theo số liệu của Trung Quốc, kim ngạch thương mại song phương đạt 296,1 tỷ USD, tăng 13,67%.

Trong bối cảnh tỉnh Hải Nam chính thức vận hành Cảng thương mại tự do trên toàn tỉnh từ ngày 18/12/2025 với nhiều chính sách đột phá, Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Khẩu được kỳ vọng trở thành đầu mối quan trọng thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp.

Cùng đó, cung cấp thông tin thị trường, chính sách, hỗ trợ giao thương và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như logistics, nông sản, công nghiệp chế biến, kinh tế số và thương mại điện tử./.