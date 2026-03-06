Tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc thúc đẩy hợp tác với các địa phương Việt Nam

Ngày 6/3, tại cuộc thảo luận mở của Đoàn đại biểu Quảng Tây trong khuôn khổ Kỳ họp thứ tư Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Nhân đại-Quốc hội) Trung Quốc khóa XIV, bà Hoàng Giang, Bí thư Thành ủy Phòng Thành Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, bày tỏ tin tưởng rằng với những nỗ lực chung của hai bên, tình hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam sẽ ngày càng bền chặt và hợp tác song phương sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo Bí thư Thành ủy Phòng Thành Cảng, quan hệ giao lưu giữa tỉnh Quảng Tây và Việt Nam ngày càng chặt chẽ. Năm 2025, Chủ tịch Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao đã dẫn đầu đoàn đại biểu sang thăm Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự đồng thuận rộng rãi và đạt được những kết quả hợp tác hiệu quả. Điều này đã đưa hợp tác song phương bước vào giai đoạn tăng trưởng đồng thời cả về lượng và chất, tạo nên một ví dụ điển hình địa phương trong việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt.

Bà Hoàng Giang dẫn số liệu cho biết năm 2025 kim ngạch thương mại song phương giữa tỉnh Quảng Tây và Việt Nam vượt mốc 300 tỷ nhân dân tệ (43,5 tỷ USD), số lượng người đi lại giữa hai bên vượt hơn 13 triệu người. Hợp tác kinh tế-thương mại đã mở rộng sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như nông nghiệp thông minh và chuỗi công nghiệp xuyên biên giới. Hai bên đã thiết lập 23 cặp thành phố kết nghĩa quốc tế.

Đặc biệt, cuộc gặp gỡ đầu Xuân giữa Bí thư Khu ủy Quảng Tây và lãnh đạo 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam vào tháng Hai vừa qua đã mở ra một ‘thập kỷ vàng mới’ trong hợp tác giữa hai bên.

Các thỏa thuận hợp tác được ký kết có phạm vi rộng, nội dung thiết thực, góp phần tạo thêm động lực và mở ra nhiều hướng hợp tác mới.

Bà Hoàng Giang, Bí thư Thành ủy Phòng Thành Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Theo bà Hoàng Giang, từ năm ngoái đến nay, hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam không chỉ gia tăng về quy mô mà còn được nâng cao về chất lượng, từng bước chuyển từ mô hình kinh tế kênh phân phối sang phát triển công nghiệp và số hóa.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân cũng được tăng cường thông qua nhiều hoạt động văn hóa và thể thao giữa các địa phương biên giới. Năm 2025, các thành phố, huyện, xã, thôn, làng của Quảng Tây đã tổ chức nhiều hoạt động như lễ hội cư dân biên giới và các sự kiện đạp xe xuyên biên giới với Việt Nam.

Đáng chú ý, giải bóng đá hữu nghị giữa Đông Hưng (Trung Quốc) và Móng Cái (Việt Nam) đã được tổ chức liên tục trong 31 năm.

Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo và thúc đẩy của Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương, lấy bóng đá làm cầu nối giao lưu, giải bóng đá hữu nghị khu vực biên giới đã mở rộng lên thành giải bóng đá hữu nghị giữa 5 tỉnh, thành của Việt Nam và Quảng Tây của Trung Quốc, qua đó làm mới và phát triển tình hữu nghị sâu sắc “vừa là đồng chí, vừa là anh em.”

Ngoài ra, cơ chế cứu hộ y tế xuyên biên giới “1369,” một cơ chế cứu hộ y tế xuyên biên giới giữa Trung Quốc-Việt Nam và hoạt động 24/7, đã hỗ trợ điều trị gần 700 bệnh nhân nguy kịch, trong đó có hơn 450 bệnh nhân Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Phòng Thành Cảng Hoàng Giang cho biết trong thời gian tới, thành phố này sẽ tiếp tục tăng cường giao lưu với tỉnh Quảng Ninh, thúc đẩy hợp tác đào tạo cán bộ, giao lưu thanh niên và hợp tác y tế xuyên biên giới. Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh kết nối hạ tầng và thương mại, nghiên cứu mô hình hợp tác công nghiệp xuyên biên giới “Hai nước, hai khu công nghiệp,” đồng thời thúc đẩy các dự án kết nối như cửa khẩu thông minh, cầu Bắc Luân 3 và tuyến đường sắt Đông Hưng-Móng Cái nhằm nâng cao hiệu quả giao thương và giao lưu nhân dân giữa hai nước./.

