Khám phá văn hóa, du lịch Quảng Tây tại Hà Nội

Tuần lễ văn hóa, du lịch, khoa học và công nghệ Quảng Tây là sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc và Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung.

Diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Trung Quốc (Hà Nội), sự kiện mang đến cho người dân Thủ đô, đặc biệt là học sinh, sinh viên và khách tham quan cơ hội trải nghiệm để hiểu thêm về phong cảnh, văn hóa, lịch sử của tỉnh Quảng Tây, từ đó góp phần tăng cường kết nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chị Khiếu Anh Hà (phường Thạch Bàn, Hà Nội) cho biết, sự kiện có nhiều hoạt động hấp dẫn, các gian trưng bày được trang trí đặc sắc với nhiều sản phẩm truyền thống của Quảng Tây, từ trà, gốm sứ, thủ công mỹ nghệ đến trang phục và nghệ thuật truyền thống… Mọi người có thể tự do tìm hiểu văn hóa, tìm kiếm thông tin các điểm đến du lịch, các tour tham quan hoặc thưởng thức vài nét ẩm thực Trung Quốc.

Ngoài ra, các tiết mục biểu diễn nghệ thuật giới thiệu tinh hoa văn hóa Quảng Tây; tại đây còn có không gian trải nghiệm Trí tuệ Nhân tạo (AI)-công nghệ cao, khu trải nghiệm văn hóa đặc sắc dân tộc Quảng Tây.

Sau khi dành thời gian xem trình diễn âm nhạc truyền thống, trải nghiệm gấp, cắt giấy, trang trí quạt giấy và tìm hiểu nghệ thuật thư pháp, anh Nguyễn Trung Hiếu (phường Đội Cấn, Hà Nội) cho biết, các hoạt động tại sự kiện khá thú vị. Không gian khá rộng, các khu vực được bài trí cẩn thận, đẹp mắt, mang đậm phong cách Trung Quốc. Việc tham quan tìm hiểu tại đây giúp anh được trau dồi tiếng Trung và phần nào hiểu thêm văn hóa, phong tục của người Quảng Tây, Trung Quốc.

Anh Lưu Văn Phúc (Du lịch Ascend Travel and Event) cho biết, Quảng Tây với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, di sản văn hóa lâu đời và ẩm thực đặc sắc luôn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách Việt Nam yêu thích khám phá và trải nghiệm văn hóa. Hiện nay, các công ty du lịch, lữ hành đang khai thác đa dạng tour đến Quảng Tây với thời lượng từ 3 đến 6 ngày đến các địa danh nổi tiếng như Nam Ninh, Quế Lâm, Dương Sóc có mức giá từ 6 đến hơn 10 triệu đồng. Nhiều tour còn có ưu đãi theo nhóm, giảm giá cho khách đăng ký sớm và hỗ trợ thủ tục xuất nhập cảnh, phù hợp cho gia đình, nhóm bạn hoặc đoàn cơ quan.

Du khách tìm hiểu, trải nghiệm trang trí, làm quạt thủ công truyền thống theo phong cách Quảng Tây. (Ảnh: Ngọc Bích/TTXVN)

Với mức chi phí hợp lý, Quảng Tây trở thành một trong những lựa chọn du lịch nước ngoài nhờ khoảng cách gần, cảnh đẹp và trải nghiệm phong phú.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, giao lưu văn hóa và hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc là mối quan hệ giàu truyền thống trên cơ sở quan hệ hữu nghị láng giềng lâu đời giữa hai nước.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã hỗ trợ nhiều tỉnh, thành phố của Trung Quốc sang Việt Nam giới thiệu văn hóa và xúc tiến du lịch. Các hoạt động này đã mang lại hiệu quả rõ rệt khi Trung Quốc trở lại vị trí thị trường gửi khách lớn nhất cho du lịch Việt Nam với 4,3 triệu lượt khách trong 10 tháng năm 2025, chiếm 25,2% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Là một trong những tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng của Trung Quốc, Quảng Tây vừa là trung tâm kinh tế năng động, vừa là vùng đất với nền văn hóa lâu đời với tiềm năng du lịch phong phú.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đánh giá, Tuần lễ văn hóa, du lịch, khoa học và công nghệ Quảng Tây được tổ chức tại Hà Nội là bước đi quan trọng giúp hai bên mở ra những cơ hội hợp tác mới, cùng nhau khám phá vẻ đẹp của văn hóa, con người và đất nước.

Thông tin từ phía Quảng Tây: Trong 10 tháng năm 2025, địa phương đón khoảng 150.800 lượt khách du lịch lưu trú qua đêm từ Việt Nam. Con số này tăng khoảng 62,35% so với cùng kỳ năm 2024, ghi nhận sự tăng trưởng du lịch và hợp tác văn hóa giữa 2 bên ngày một phát triển.

Đặc biệt, Khu hợp tác du lịch xuyên biên giới thác Đức Thiên (Trung Quốc)-Bản Giốc (Việt Nam) được vận hành từ tháng 9/2023 đến nay đã đón tiếp gần 50.000 lượt khách theo đoàn xuất nhập cảnh.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có triển lãm ảnh "Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng Tây, Trung Quốc." Đây là minh chứng sống động của mối quan hệ hữu nghị láng giềng Việt Nam-Trung Quốc, là hoạt động quan trọng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc.

Các hoạt động của tuần lễ diễn ra từ 26-28/11 tại Trung tâm Văn hóa Trung Quốc ở Hà Nội (số 300 Kim Mã, phường Ngọc Hà, Hà Nội)./.

