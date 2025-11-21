Hà Nội: Sắp diễn ra Tuần văn hóa, du lịch, thương mại làng nghề năm 2025

“Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần văn hóa, du lịch, thương mại làng nghề năm 2025” dự kiến sẽ diễn ra tối 27/11, tại sân vận động Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Chương trình do Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) phối hợp với xã Phú Xuyên tổ chức.

Lễ hội là dịp để quảng bá, giới thiệu nét văn hóa con người Phú Xuyên, phát triển du lịch trên địa bàn xã, mở rộng mối liên kết, vùng tiêu thụ cho các sản phẩm đồng thời quảng bá phát triển du lịch làng nghề của xã.

Thời gian tổ chức lễ hội diễn ra từ 27-30/11/2025.

Dự kiến, lễ khai mạc diễn ra tối 27/11 gồm các hoạt động văn nghệ chào mừng; nghi lễ tế tổ nghề (rước kiệu tại 6 thôn có làng nghề truyền thống; cắt băng khai mạc lễ hội vinh danh làng nghề năm 2025 xã Phú Xuyên, tổ chức đấu giá các sản phẩm tiêu biểu ủng hộ các quỹ phúc lợi của xã.

Ngày 28/11, tổ chức tham quan, trưng bày gian hàng để giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP của xã Phú Xuyên, các xã bạn và một số tỉnh thành. Thi biểu diễn tay nghề, sáng tạo sản phẩm. Tổ chức Tour du lịch làng nghề kết hợp du lịch tâm linh. Tổ chức chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ và Livestream sản phẩm làng nghề.

Ngày 29/11, tổ chức các hoạt động vui chơi cho thanh thiếu nhi, các trò chơi dân gian, hội thi dân vũ. Tổ chức các tour du lịch làng nghề kết hợp du lịch tâm linh. Chương trình biểu diễn thời trang trình diễn áo dài truyền thống.

Ngày 30/11, trưng bày gian hàng, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức lễ hội. Lễ bế mạc diễn ra vào sáng cùng ngày.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Xuyên Bùi Công Thản, những hoạt động diễn ra trong chương trình bao gồm việc triển lãm, trưng bày các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, sản phẩm OCOP ở các làng nghề trên địa bàn.

Chương trình nhằm tạo cơ cơ hội để tiếp thị, quảng bá, giới thiệu, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm làng nghề của xã, thu hút đầu tư, tăng cường trao đổi, giao thương hàng hóa trong và ngoài xã, góp phần thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội của xã, hưởng ứng ngày vinh danh làng nghề truyền thống hàng năm.

Chương trình cũng nhằm tôn vinh truyền thống cần cù, sáng tạo của người thợ Phú Xuyên, giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu, tinh hoa nghề thủ công mỹ nghệ của địa phương đến với bạn bè trong nước và quốc tế, qua đó khẳng định thương hiệu xã Phú Xuyên trên bản đồ văn hóa-du lịch của Thủ đô.

Thông qua hoạt động trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các làng nghề trong xã, du khách, đối tác và doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu, kết nối, hợp tác, mở rộng thị trường sản phẩm thủ công mỹ nghệ, cơ khí, may mặc và các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Góp phần phát triển du lịch làng nghề gắn với chuyển đổi số và thương mại điện tử, thúc đẩy quá trình quảng bá sản phẩm làng nghề trên các nền tảng số, từng bước hình thành mô hình “Mỗi làng một không gian trưng bày - giới thiệu sản phẩm” bền vững.

Tạo cơ hội tiếp thị, quảng bá, mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề trong và ngoài nước. Khẳng định vai trò, vị trí của làng nghề đối với phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới của xã.

Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của xã hội, cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về sản xuất và tiêu dùng bền vững. Huy động sự tham gia, đóng góp của mọi thành phần trong xã hội, trong đó doanh nghiệp và người tiêu dùng đóng vai trò trọng tâm.

Ủy ban Nhân dân xã Phú Xuyên triển khai các hoạt động lồng ghép (trưng bày gian hàng của xã, văn nghệ quần chúng, tuyên truyền về Lễ hội…).

Bên cạnh các sản phẩm của xã Phú Xuyên, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội bố trí 130 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp chủ thể sản phẩm OCOP của Hà Nội và các tỉnh, thành phố nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc sản vùng miền, sản phẩm làng nghề truyền thống của các tỉnh, thành phố; Khu tuyên truyền quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm xanh, khu ẩm thực truyền thống từ nông sản địa phương.

Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của các làng nghề của xã xung quanh và xã kết nghĩa tham gia trưng bày tại lễ hội (dự kiến từ 30-40 gian hàng). Tổ chức tour du lịch văn hóa kết hợp thương mại làng nghề trong các ngày diễn ra lễ hội.

Lễ hội dự kiến có tour du lịch làng nghề kết hợp du lịch tâm linh khởi hành từ Sân vận động Vạn Điểm - đền thờ Phù Đổng Thiên Vương - Mộc Phúc Trạch - Mộc An Định - Cước lưới Trần Phú - Dệt lưới Văn Lãng - Mộc Chanh Thôn…)./.

