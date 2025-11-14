Hà Nội khai mạc Festival bảo tồn và phát triển Làng nghề Quốc tế 2025

Tối 14/11, tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội, Ủy ban Nhân dân Hà Nội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Festival bảo tồn và phát triển Làng nghề Quốc tế 2025, với chủ đề “Bảo tồn-Phát triển-Hội nhập quốc tế.”

Festival năm nay có đại diện của hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hàng nghìn nghệ nhân, chuyên gia, nhà sáng tạo trong và ngoài nước tham gia.

Tới dự có ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Sundeep Kumar, Phó Chủ tịch Hội đồng Thủ công thế giới cùng lãnh đạo các Bộ, ban ngành của Trung ương và Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định đây không chỉ là sự kiện văn hóa-kinh tế-xã hội có quy mô lớn, mà còn là nhịp cầu gắn kết tinh hoa của quá khứ với khát vọng hiện tại, lan tỏa tầm vóc sáng tạo của Hà Nội trên trường quốc tế.

Festival hôm nay chính là minh chứng sống động cho định hướng: vừa bảo tồn di sản, vừa kiến tạo giá trị mới, đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển bền vững.

Festival Làng nghề Quốc tế Hà Nội năm nay được tổ chức trong sự hòa quyện độc đáo giữa Lễ hội Hoa và Lễ hội Làng nghề. Những đóa hoa khoe sắc cùng bàn tay tài hoa của nghệ nhân từ khắp năm châu sẽ cùng nhau thắp sáng Thăng Long ngàn năm.

Hoa là biểu tượng của cái đẹp, của sự vươn mình; làng nghề là kết tinh của bàn tay và trí tuệ. Sự hòa quyện ấy chính là thông điệp: Văn hóa và sáng tạo-kết nối để lan tỏa, hội nhập để phát triển.

Festival năm nay không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm tinh hoa mà còn là không gian giao lưu, chia sẻ, học hỏi và kết nối thương mại. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân trong nước và quốc tế cùng thưởng thức, trải nghiệm nét văn hóa ẩm thực OCOP Việt Nam, nơi mỗi món ăn cũng là một “bản sắc kể chuyện”, một sợi dây nối kết văn hóa-con người-thiên nhiên.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ sừng của Hà Nội trưng bày tại Festival. (Ảnh: Phương Anh/TTXVN)

Đặc biệt, Hội đồng Thủ công thế giới tiếp tục vào đánh giá, thẩm định để chính thức công nhận thêm hai làng nghề: Sơn Đồng và Chuyên Mỹ. Như vậy, Hà Nội sẽ có thêm 2 làng nghề được vinh danh trong Mạng lưới thành phố sáng tạo thế giới, cùng với Bát Tràng và Vạn Phúc. Đây là cột mốc lịch sử, là lời khẳng định mạnh mẽ về vị thế của Thủ đô-trung tâm sáng tạo, hội nhập và lan tỏa văn hóa thủ công mỹ nghệ toàn cầu- ông Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, những sản phẩm thủ công không chỉ là sinh kế mà là linh hồn của văn hoá dân tộc, là biểu tượng của sự khéo léo, bền bỉ và sáng tạo. Những câu ca dao “Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng-Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông” không chỉ nhắc nhớ về nghề, mà còn kể câu chuyện về một dân tộc biết làm đẹp cho đời bằng chính đôi tay của mình.

Mỗi nghề, mỗi làng là một trang văn hoá, một biểu tượng của vùng đất – nơi lưu giữ truyền thống và thổi hồn vào từng sản phẩm. Và chính từ những đôi tay tài hoa ấy, Việt Nam đã góp vào kho tàng văn hoá nhân loại những giá trị bền vững, làm nên bản sắc riêng giữa thế giới đa sắc màu.

Ngày nay, bằng bàn tay khéo léo và khối óc sáng tạo, hàng ngàn nghệ nhân Việt Nam đang làm hồi sinh các giá trị truyền thống, đồng thời tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, chinh phục thị trường quốc tế.

Trong suốt 5 ngày, không gian Festival trở thành diễn đàn văn hóa quốc tế – nơi gặp gỡ, kết nối, truyền cảm hứng và sáng tạo không biên giới, quy tụ các bậc nghệ nhân, nhà nghiên cứu, doanh nhân, nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực bảo tồn, phát triển và kinh tế làng nghề.

Sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, Đại sứ quán các nước, cùng đông đảo doanh nhân, học giả, nhà sưu tập, người yêu nghệ thuật và công chúng toàn cầu.

Đây là cầu nối giao lưu văn hóa-ngoại giao nhân dân, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam và bạn bè thế giới, thể hiện rõ đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam: “Chủ động-Tích cực-Sáng tạo-Là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.”

Festival năm nay được tổ chức trên quy mô hơn 4.000m², gồm nhiều không gian chức năng: Không gian Tôn vinh: Giới thiệu các làng nghề đạt chuẩn quốc tế và khu vực; Không gian Di sản và Bảo tồn: Trưng bày các làng nghề đặc sắc như Giấy dó Yên Thái, Dệt the La Khê, Tranh Kim Hoàng, Đậu bạc Định Công, Diều Bá Dương Nội, cùng các làng nghề tiêu biểu khắp Việt Nam.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn tổ chức không gian Triển lãm chuyên đề: Du lịch làng nghề, Kinh tế Xanh, Net-Zero và Chuyển đổi số; Không gian Giao lưu Nghệ nhân-Nghệ sỹ quốc tế, nơi nghệ thuật dân gian hòa quyện cùng âm nhạc, trình diễn, và trải nghiệm ẩm thực OCOP đặc sắc của các vùng miền.

Cùng với đó là chuỗi hoạt động học thuật và xúc tiến đầu tư diễn ra xuyên suốt, gồm: Hội thảo quốc tế “Bảo tồn và Phát triển Làng nghề trong kỷ nguyên xanh và số;” Hội nghị Xúc tiến thương mại & Đầu tư làng nghề; Hội thi Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam; Hội chợ Làng nghề và Nông sản thực phẩm an toàn Hà Nội.

Festival bảo tồn và phát triển Làng nghề Quốc tế 2025 diễn ra từ ngày 14 đến 18/11/2025./.

