Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có ba Phó Chủ tịch mới

Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ Bảy khóa X, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga đã trình bày Tờ trình về việc hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Theo đó, Căn cứ thông báo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về giới thiệu nhân sự để hiệp thương cử tham gia Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 (tại Công văn số 1363-CV/VPTW ngày 31/3/2026; Công văn số 617-CV/VPTW ngày 27/02/2026; Công văn số 621-CV/VPTW ngày 27/02/2026 của Văn phòng Trung ương).

Căn cứ số lượng, cơ cấu thành phần Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X thông qua và tổ chức bộ máy của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo mô hình mới. Trong đó, Ban Thường trực gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch chuyên trách và Phó Chủ tịch là Trưởng các tổ chức chính - xã hội.

Đoàn Chủ tịch trình Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét, hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với các ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029./.

Đồng chí Nguyễn Phi Long làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn mới.