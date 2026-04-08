Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi thư chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã gửi thư chúc mừng tới các vị Sư sãi, Achar cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer.

Nội dung bức thư viết:

"Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới các vị Sư sãi, Achar cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm 2025, bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực. Kinh tế-xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện và ngày càng nâng lên.

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn các vị Sư sãi, Achar cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer đã đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước trong thời gian qua.

Năm 2026, Tết Chôl Chnăm Thmây diễn ra trong không khí cả nước phấn khởi chào mừng thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, năm khởi đầu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2031; toàn hệ thống chính trị thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đón mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026, tôi tin tưởng rằng các vị Sư sãi, Achar và toàn thể đồng bào dân tộc Khmer sẽ phát huy truyền thống yêu nước, quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Một lần nữa, tôi xin kính chúc các vị Sư sãi, Achar cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer đón năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thắng lợi mới.

Chào thân ái và đoàn kết!"./.

