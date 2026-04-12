Duy trì, giữ gìn và phát triển mạch kết nối giữa nhân dân Việt Nam-Slovakia

Tối 12/4, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Slovakia cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức cuộc gặp mặt thân mật giữa đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hòa Slovakia với đại diện cộng đồng người Việt Nam yêu mến đất nước, con người Slovakia nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng và đoàn đại biểu Chính phủ Cộng hòa Slovakia.

Ông Lê Quang Hùng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Slovakia nêu rõ, Việt Nam và Tiệp Khắc trước đây, Slovakia ngày nay có quan hệ hữu nghị truyền thống từ hơn 75 năm qua. Quan hệ ấy không ngừng được vun đắp và phát triển. Nhân dân Việt Nam không quên sự giúp đỡ chí nghĩa chí tình, sự ủng hộ quý báu cả về vật chất và tinh thần mà Chính phủ và nhân dân Tiệp Khắc trước đây, Slovakia ngày nay đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước.

Khi đó, Slovakia đã cung cấp, viện trợ cho Việt Nam nhiều vật tư, trang thiết bị, giúp đào tạo đại học và trên đại học cho gần 4.000 kỹ sư, cử nhân, bác sỹ; đào tạo nghề cho trên 7.000 công nhân có trình độ tay nghề cao; tạo điều kiện cho gần 20.000 lao động Việt Nam làm việc tại các nhà máy, cơ sở sản xuất ở Slovakia.

Sau khi trở về nước, lực lượng này đã tạo thành cộng đồng những người Việt có tình cảm và yêu mến đất nước, con người Slovakia. Đây là lực lượng có ý nghĩa hết sức đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước. Họ không chỉ là những người đã trực tiếp tiếp nhận tri thức, kỹ năng nghề nghiệp và giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Slovakia, mà còn là nhân tố quan trọng góp phần duy trì, vun đắp quan hệ giữa nhân dân hai nước, lực lượng nối dài tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam-Slovakia.

Hội Hữu nghị Việt Nam-Slovakia là tổ chức đại diện cho những người Việt Nam yêu mến Slovakia, được thành lập từ năm 1997, tách ra từ Hội Hữu nghị Việt Nam-Tiệp Khắc trước đây. Hội luôn nhận thức rõ trách nhiệm trong việc góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Slovakia, ông Lê Quang Hùng phát biểu tại buổi gặp. (Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN)

Trải qua gần 30 năm, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân mang ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam và Slovakia. Hội phối hợp chặt chẽ và nhận được nhiều sự hỗ trợ của Đại sứ quán Slovakia tại Việt Nam cũng như được tiếp kiến và gặp mặt các lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ Slovakia nhân dịp các chuyến thăm tới Việt Nam. Những hoạt động đối ngoại nhân dân đã và đang góp phần tạo dựng nền tảng xã hội quan trọng cho việc duy trì, giữ gìn mạch kết nối giữa nhân dân hai nước, làm phong phú, sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Slovakia.

Để giao lưu nhân dân giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và thực chất hơn nữa trong thời gian tới, ông Lê Quang Hùng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Slovakia đề nghị Chính phủ và các cơ quan hữu quan của Slovakia tiếp tục quan tâm thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước, hướng tới việc thành lập Hội Hữu nghị với Việt Nam của Slovakia.

Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để hai bên tăng cường phối hợp, thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác nhân dân được triển khai thường xuyên hơn, hiệu quả hơn, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu hợp tác ngày càng tăng giữa hai nước.

Hội Hữu nghị Việt Nam-Slovakia sẽ tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, chủ động và tích cực đóng góp vào việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, mở rộng hợp tác, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, vì lợi ích của nhân dân Việt Nam và nhân dân Slovakia, vì hòa bình, hợp tác, phát triển.

Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia Juraj Blanar cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia là cầu nối quan trọng giúp hai nước hiểu nhau hơn và thúc đẩy hợp tác thực chất. Cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia đã hội nhập sâu vào xã hội Slovakia, tích cực giữ gìn và quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua các hoạt động văn hóa, lễ hội thường niên.

Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia, ông Juraj Blanar phát biểu tại buổi gặp. (Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN)

Năm 2023, Chính phủ Slovakia đã chính thức công nhận cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia là dân tộc thiểu số thứ 14 của Slovakia. Việc này giúp tăng cường địa vị pháp lý của cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia, tạo tiền đề để cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia hội nhập sâu hơn về mọi mặt trong đời sống, xã hội sở tại. Hiện đã có một số người gốc Việt trẻ được ghi nhận có ảnh hưởng tích cực trong một số lĩnh vực kinh doanh, hoạt động xã hội tại Slovakia.

Tiềm năng quan hệ giữa Slovakia và Việt Nam là rất lớn. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Slovakia trong khu vực Đông Nam Á và là đối tác lớn thứ ba của Slovakia trong khu vực châu Á. Ông Juraj Blanar tin tưởng, với nền tảng hữu nghị tốt đẹp đã được xây dựng, vun đắp trong nhiều năm qua, cùng với sự quan tâm của lãnh đạo hai nước và nỗ lực chung của các cơ quan, tổ chức, nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam-Slovakia sẽ tiếp tục phát triển ngày càng tốt đẹp, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới./.

