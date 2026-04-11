Thúc đẩy hợp tác thực chất trong quan hệ song phương Việt Nam-Slovakia

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến 14/4/2026.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Slovakia phát triển tích cực.

Chuyến thăm là dịp để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất và mở ra những định hướng mới trong quan hệ song phương.

Quan hệ hữu nghị truyền thống phát triển tốt đẹp

Việt Nam và Slovakia có nền tảng quan hệ bền chặt. Năm 1993, khi Slovakia tách ra khỏi Liên bang Tiệp Khắc, Việt Nam và Slovakia tuyên bố kế thừa mối quan hệ giữa Việt Nam và Tiệp Khắc trước đây, lấy ngày 2/2/1950 là ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Trong 76 năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Slovakia phát triển tốt đẹp, hai bên đều coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống đã được xây dựng từ trước đây.

Hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm, gặp gỡ trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp. Có thể kể đến như: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm Slovakia (tháng 12/2009); Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Davos (Thụy Sĩ) (ngày 17/1/2024); Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Thủ tướng Slovakia Robert Fico nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Liên bang Nga (ngày 9/5/2025); Chủ tịch nước Lương Cường gặp Thủ tướng Slovakia Robert Fico nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới tại Trung Quốc (ngày 3/9/2025); Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thăm và làm việc tại Slovakia (tháng 9/2025)…

Về phía Slovakia có các chuyến thăm Việt Nam của: Tổng thống Ivan Gašparovič (tháng 10/2006); Thủ tướng Robert Fico (tháng 10/2008; tháng 7/2016); Chủ tịch Quốc hội Pavol Paska (tháng 1/2010); Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Slovakia và Các vấn đề châu Âu Marek Estok thăm làm việc (tháng 7/2025); Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kaliňák thăm chính thức (tháng 11/2025)…

Gần đây nhất, trong buổi tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kaliňák thăm chính thức Việt Nam ngày 18/11/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Slovakia luôn là người bạn thủy chung, gần gũi của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025), góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Slovakia.

Trên cơ sở tin cậy chính trị cao, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp; đồng thời tăng cường phát huy hiệu quả các cơ chế tham vấn và hợp tác hiện có nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất, toàn diện và bền vững; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước kết nối, mở rộng hợp tác đưa kinh tế và khoa học công nghệ trở thành trụ cột trong quan hệ song phương, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.

Về phần mình, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kaliňák khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Slovakia tại khu vực.

Chính phủ và nhân dân Slovakia luôn mong muốn làm sâu sắc hơn nữa, nâng cao hiệu quả hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kaliňák khẳng định sẽ tích cực phối hợp với các Bộ, ngành Slovakia và các đối tác Việt Nam để đưa quan hệ Việt Nam-Slovakia phát triển, tương xứng với tầm mức và tiềm năng sẵn có.

Hai nước hiện có cơ chế Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng/Tổng Vụ trưởng Vụ khu vực Bộ Ngoại giao. Gần đây đã tổ chức Tham vấn cấp Thứ trưởng Ngoại giao vào tháng 7/2025 tại Hà Nội; và cấp Tổng Vụ trưởng vào năm 2022 tại Hà Nội.

Hợp tác kinh tế-thương mại duy trì đà tăng trưởng

Hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước duy trì đà tăng trưởng ổn định. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt 1,73 tỷ USD, năm 2025 đạt 1,78 tỷ USD.

Slovakia là nước đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) vào tháng 2/2023. Tính đến tháng 12/2025, Slovakia có 16 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 140,87 triệu USD, xếp thứ 47 trong tổng số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam hiện có 1 dự án đầu tư tại Slovakia với tổng vốn 447.000 USD, đứng thứ 74/85 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư của Việt Nam.

Các lĩnh vực như an ninh-quốc phòng, khoa học-công nghệ, văn hóa-du lịch và lao động, hai nước cũng duy trì hợp tác ổn định, từng bước mở rộng. Trong đó, hợp tác khoa học-công nghệ là lĩnh vực có nhiều triển vọng trong quan hệ hai nước.

Hiện nay, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực này tiếp tục được phát triển thông qua các chương trình trao đổi chuyên gia, tổ chức hội thảo khoa học giữa một số trường đại học và viện nghiên cứu của hai nước.

Một điểm nhấn đáng chú ý nữa là chính sách thị thực thuận lợi dành cho công dân Slovakia.

Theo đó, công dân Slovakia được miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam trong thời hạn từ ngày 15/8/2025 đến ngày 14/8/2028, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, du lịch và hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia phát triển ổn định, đóng vai trò là cầu nối quan trọng trong quan hệ hữu nghị song phương.

Hiện có khoảng 10.000 người Việt Nam sinh sống tại Slovakia, trong đó khoảng 70% đã có quốc tịch hoặc giấy phép cư trú dài hạn của nước sở tại, 85% hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhỏ.

Đặc biệt, cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia đã hòa nhập sâu vào xã hội sở tại, có đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Slovakia, được Chính phủ Slovakia ghi nhận, đánh giá cao và đã chính thức công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 của Slovakia vào tháng 6/2023, được hưởng những quyền lợi mà Hiến pháp Slovakia quy định.

Tạo xung lực mới cho quan hệ hai nước

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico góp phần tạo xung lực phát triển mới cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng Robert Fico là một chính trị gia kỳ cựu và dày dạn kinh nghiệm tại Slovakia.

Ông được đánh giá là nhà lãnh đạo có năng lực tổ chức và duy trì ảnh hưởng chính trị sâu rộng, đóng vai trò hạt nhân trong liên minh cầm quyền hiện nay.

Ông từng đảm nhiệm cương vị Thủ tướng trong các nhiệm kỳ (2006-2010; 2012-2018) và tái đắc cử sau thắng lợi tại cuộc bầu cử tháng 9/2023.

Kể từ khi chính thức nắm quyền trở lại (tháng 10/2023), Thủ tướng Robert Fico đã thể hiện quyết tâm và đóng vai trò mang tính quyết định trong việc kiện toàn bộ máy nhà nước, trực tiếp chỉ đạo triển khai nhiều chính sách cải cách quan trọng, đặc biệt là các điều chỉnh trong lĩnh vực tư pháp và luật hình sự.

Trong thời gian cầm quyền, Thủ tướng Robert Fico luôn thể hiện tình cảm tốt đẹp và coi trọng việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Ông đã có những quyết sách ủng hộ thiết thực, nổi bật là việc tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam chính thức được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 tại Slovakia. Ông cũng đã có hai chuyến thăm chính thức tới Việt Nam (vào các năm 2008 và 2016), qua đó góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Với tình cảm nồng ấm dành cho Việt Nam, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Slovakia Robert Fico từ ngày 12 đến 14/4/2026 là cơ hội để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất và mở ra những định hướng mới trong quan hệ song phương./.

