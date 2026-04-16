"Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đã đóng góp quan trọng cho quá trình phát triển đất nước"

Chiều 16/4, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại về tình hình kết quả hoạt động của Ủy ban nhiệm kỳ khóa XV; một số nhiệm vụ đã triển khai và nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban nhiệm kỳ khóa XVI.

Tham dự buổi làm việc có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới; các Phó Chủ nhiệm, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao bề dày truyền thống của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, được giao phụ trách những lĩnh vực rất quan trọng của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, nội dung cuộc làm việc nhằm trao đổi, nắm bắt về chức năng, nhiệm vụ và các định hướng triển khai nhiệm vụ của Ủy ban trong nhiệm kỳ mới trước yêu cầu ngày càng cao đặt ra cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Minh Đức cho biết, Ủy ban nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 61 thành viên, trong đó, Thường trực Ủy ban được cơ cấu 17 thành viên gồm: Chủ nhiệm, 6 Phó Chủ nhiệm, 10 Ủy viên hoạt động chuyên trách và 44 Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Ủy ban đã chủ trì thẩm tra và trình Quốc hội thông qua 26 dự án luật, 1 pháp lệnh, 5 nghị quyết của Quốc hội, 1 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 2 nghị định của Chính phủ, 1 điều ước quốc tế trình Quốc hội, 2 điều ước quốc tế trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ trì đề xuất, ký kết 19 thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội/Nghị viện các nước; phối hợp thẩm tra 148 dự án luật, pháp lệnh, 70 dự thảo nghị quyết của Quốc hội, 86 báo cáo của Chính phủ do các Ủy ban khác chủ trì theo phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về hoạt động giám sát, Ủy ban đã tham mưu triển khai 2 chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; triển khai 16 đoàn khảo sát làm việc tại các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và các địa phương phục vụ thẩm tra dự án luật, điều ước và thực hiện các thỏa thuận hợp tác quốc tế.Về đối ngoại, đã tham mưu, phối hợp tổ chức phục vụ 16 đoàn cấp Chủ tịch Quốc hội tại 29 nước, 14 đoàn cấp Phó Chủ tịch Quốc hội tại 26 nước; phối hợp tổ chức khoảng 40 đoàn của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; triển khai đón tiếp khoảng 130 đoàn đến thăm, làm việc với Quốc hội Việt Nam...

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Trong thời gian tới, Ủy ban xác định tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo các kết luận và phân công của Lãnh đạo Quốc hội; các chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tiếp tục thẩm tra dự án luật; chủ động nắm tiến độ, nghiên cứu các dự án luật dự kiến xem xét đưa vào chương trình lập pháp năm 2026-2027 nằm trong kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận số 17-KL/TW ngày 2/4/2026 của Bộ Chính trị.

Ủy ban xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch khảo sát tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ thẩm tra dự án luật nằm trong kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ Hai; thực hiện các hoạt động giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại...

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đề nghị, cần tiếp tục cụ thể hóa quan điểm: quốc phòng, an ninh và đối ngoại là những nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên; đánh giá kỹ hơn về công tác phối hợp giữa Ủy ban với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh, đổi mới công tác giám sát...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao kết quả hoạt động của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và trong những tháng đầu năm 2026, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đóng góp quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Ủy ban, đặc biệt là sau khi sáp nhập, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây là Ủy ban trọng yếu của Quốc hội, phụ trách mảng an ninh, quốc phòng và đối ngoại, là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự an toàn xã hội; đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Lãnh đạo Quốc hội đánh giá rất cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới và tập thể Thường trực Ủy ban; tin tưởng vào chất lượng, trách nhiệm, bản lĩnh, tính kỷ luật cao của Ủy ban. Đảng ủy Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Ủy ban.

Theo Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban có 8 nhóm nhiệm vụ, với phạm vi rất rộng và quan trọng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều bộ, ngành, trong nước cũng như quốc tế, cả đối nội và đối ngoại. Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, thời gian qua, Ủy ban đã triển khai công tác rất chủ động, bài bản và hiệu quả. Với khối lượng công việc rất lớn, khó, nhạy cảm, phức tạp, song Ủy ban đã khẳng định là một tập thể đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh và tính kỷ luật cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao ở mức cao nhất, được Lãnh đạo Quốc hội tin tưởng, được Chính phủ và các cơ quan đánh giá rất cao trên cơ sở phối hợp chân thành, hiệu quả, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị, thời gian tới Ủy ban cần chủ động phân công nghiên cứu sớm, để khi Chính phủ đề xuất bổ sung Chương trình lập pháp hàng năm thì phối hợp để thẩm tra và chỉnh lý, bảo đảm chất lượng các dự án luật. Quá trình xây dựng luật cần quán triệt sâu sắc yêu cầu của Đảng về đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật.

Về nhiệm vụ giám sát, khảo sát, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ủy ban quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc: “Nâng tầm giám sát tối cao của Quốc hội theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Giám sát không thể dừng ở phát hiện hạn chế hay nêu ra khuyết điểm. Giám sát phải thực sự trở thành công cụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia; phải góp phần sửa cho đúng, làm cho tốt hơn, tháo gỡ được điểm nghẽn, cảnh báo sớm được rủi ro, thúc đẩy được hành động. Nói cách khác, giám sát không chỉ để "kiểm tra việc đã làm," mà còn phải giúp "định hình việc cần làm," nhận diện sớm những bất cập có thể phát sinh và phải đi đến cùng câu hỏi cuối cùng: Vấn đề đã được giải quyết hay chưa.” Từ đó, tham mưu chọn đúng, chọn trúng vấn đề cần triển khai giám sát trong nhiệm kỳ liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Ủy ban.

Về công tác đối ngoại, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban tiếp tục tham mưu hiệu quả việc thực hiện các hoạt động đối ngoại đa phương và song phương, các đoàn ra, đoàn vào.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối Ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Thay mặt Thường trực Ủy ban, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; khẳng định, sẽ nỗ lực cao nhất với tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động và trách nhiệm để cùng tập thể Thường trực Ủy ban triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao với chất lượng và hiệu quả cao nhất./.

