Phê chuẩn chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã ký ban hành Nghị quyết số 1861/NQ-UBTVQH15 phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn ông Trần Đức Thuận, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (9/10/2025)./