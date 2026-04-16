Quốc hội khóa XVI: Đặt nền tảng chiến lược từ công tác nhân sự cấp cao

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa kết thúc đợt 1 không chỉ hoàn thành các nội dung kiện toàn tổ chức bộ máy mà còn để lại dấu ấn rõ nét về tư duy điều hành: đặt công tác nhân sự cấp cao lên vị trí trung tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Đây không đơn thuần là một bước đi theo quy trình, mà là lựa chọn mang tính chiến lược, định hình phương hướng hoạt động của cả nhiệm kỳ, tạo nền tảng cho ổn định chính trị, nâng cao chất lượng lập pháp và củng cố niềm tin trong nhân dân.

Nhân sự - "điểm tựa" của một khởi đầu chiến lược

Nhìn tổng thể, cách thức tổ chức kỳ họp cho thấy một logic điều hành nhất quán: muốn vận hành hiệu quả, trước hết phải có bộ máy ổn định; muốn quyết sách đúng, cần đội ngũ lãnh đạo đủ tầm; và muốn tạo đột phá, phải bắt đầu từ con người.

Việc ưu tiên hoàn tất công tác nhân sự cấp cao ngay trong những ngày đầu tiên không chỉ giúp bộ máy sớm "vào guồng" mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng về quyết tâm hành động, tránh tình trạng "độ trễ chính sách" thường thấy ở giai đoạn chuyển giao.

Công tác nhân sự tại kỳ họp được triển khai bài bản, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Từ khâu giới thiệu, thẩm tra đến bầu, phê chuẩn đều diễn ra chặt chẽ, minh bạch, bảo đảm dân chủ và đạt mức độ đồng thuận cao. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở kết quả, mà ở chính quy trình - một quy trình khoa học, được chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện tư duy quản trị hiện đại, coi trọng tính hệ thống và tính dự báo.

Sự ổn định nhân sự lãnh đạo ngay từ đầu nhiệm kỳ vì thế không chỉ là yêu cầu tổ chức, mà là tiền đề quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động lập pháp, bảo đảm tính liên tục của chính sách và duy trì ổn định chính trị - xã hội. Trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen, yếu tố ổn định này càng có ý nghĩa then chốt.

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung (Phú Thọ), các nhân sự được bầu tại kỳ họp thứ nhất, được kỳ vọng không chỉ phát huy tốt năng lực điều hành mà còn có tư duy đổi mới và khả năng tạo ra đột phá trong thời gian ngắn. Kỳ vọng này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ lãnh đạo: không chỉ "giữ nhịp ổn định" mà còn phải "tạo xung lực phát triển." Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và yêu cầu cải cách ngày càng lớn, năng lực đổi mới, dám nghĩ, dám làm trở thành tiêu chí quan trọng.

Phân tích ở khía cạnh này, đại biểu Nguyễn Thanh Cầm (Đồng Tháp) nhấn mạnh công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ càng, đúng quy định nên việc bầu các chức danh đạt sự tập trung, thống nhất rất cao; đồng thời, chương trình họp được sắp xếp khoa học. Thời gian có hiệu lực của một số luật được các đại biểu Quốc hội đề nghị xem xét sớm hơn để luật nhanh đi vào cuộc sống. Một trong những điểm mới của kỳ họp lần này là thời gian ngắn nhưng làm việc rất khẩn trương, trách nhiệm, tập trung nên đạt hiệu quả cao.

Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ở góc nhìn sâu hơn, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Hải Phòng) phân tích đợt 1 của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã tạo được một khí thế rất rõ ngay từ đầu nhiệm kỳ: khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và vào việc ngay. Đây là điều rất quan trọng, bởi một nhiệm kỳ muốn thành công thì trước hết phải có một sự khởi đầu tốt, đúng trọng tâm và thể hiện được quyết tâm chính trị cao.

"Điều tôi ấn tượng là Quốc hội không chỉ thực hiện các nội dung về tổ chức, nhân sự theo đúng thẩm quyền mà còn cho thấy tinh thần ổn định bộ máy để sớm chuyển sang giai đoạn hành động, kiến tạo và giám sát hiệu quả. Không khí làm việc tại đợt 1 cho thấy rõ yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới," đại biểu Sơn chia sẻ.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn cũng nhấn mạnh: Giá trị lớn nhất của đợt 1 là đã đặt nền tảng ban đầu về tổ chức, kỷ cương và niềm tin!

Ba yếu tố "tổ chức-kỷ cương-niềm tin" chính là trụ cột của một nền quản trị hiệu quả. Trong đó, niềm tin của cử tri và nhân dân không chỉ là kết quả, mà còn là động lực thúc đẩy hành động của bộ máy lãnh đạo.

Niềm tin - "đòn bẩy" của hành động

Việc kiện toàn nhân sự cấp cao lần này không chỉ nhằm bảo đảm tính liên tục, mà còn hướng tới những yêu cầu phát triển mới: hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các nhân sự được lựa chọn đều trải qua quá trình đánh giá toàn diện về phẩm chất, năng lực và uy tín, tạo điều kiện để "bắt nhịp" nhanh với công việc. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh yêu cầu chính sách ngày càng cao, thời gian phản ứng ngày càng ngắn.

Song song với đó, chương trình kỳ họp được sắp xếp khoa học, hài hòa giữa các nội dung về nhân sự, lập pháp và giám sát. Cách tổ chức linh hoạt, tránh chồng chéo đã góp phần nâng cao chất lượng thảo luận, giúp đại biểu tập trung vào các vấn đề cốt lõi.

Đáng chú ý, ngay tại kỳ họp đầu tiên, Quốc hội đã dành thời gian xem xét các dự án luật quan trọng như Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật Công chứng (sửa đổi), Luật Trợ giúp pháp lý… Điều này cho thấy một định hướng rõ ràng: không chỉ ổn định tổ chức mà còn đồng thời thúc đẩy hoàn thiện thể chế - yếu tố then chốt cho phát triển bền vững.

Đại biểu Trần Văn Khải (Ninh Bình) cho rằng đợt 1 của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thành công rất tốt đẹp trên ba phương diện. Công tác nhân sự được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, đúng quy trình, đạt đồng thuận cao, qua đó kiện toàn bộ máy lãnh đạo Nhà nước cho nhiệm kỳ mới; Quốc hội chuyển sang chương trình lập pháp và các vấn đề chiến lược giai đoạn 2026-2030, thể hiện tinh thần hành động sớm, quyết liệt. Các nội dung thảo luận cho thấy một định hướng lớn: tăng trưởng phải dựa nhiều hơn vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đây là một khởi đầu, vừa củng cố niềm tin, vừa kiến tạo thể chế, vừa mở đường cho phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, vì nhân dân.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Điều đáng chú ý là đợt mở đầu không dừng ở việc "kiện toàn bộ máy" mà đã chuyển rất nhanh sang "đặt nền thể chế cho cả nhiệm kỳ." Chính vì vậy, nhìn đúng tầm, đây không chỉ là một tuần làm việc đầu tiên, mà là phép thử về năng lực vận hành của Quốc hội khóa mới: vừa hoàn thành công tác cán bộ, vừa khởi động lập pháp, vừa tiếp nhận các quyết sách chiến lược về tăng trưởng, ngân sách và đầu tư công cho chặng đường 2026-2030.

Theo đại biểu, Quốc hội đã tạo tâm thế thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn, quyết định nhanh hơn nhưng vẫn chặt chẽ, đúng đắn. Vì vậy, thành công của đợt mở đầu không chỉ nằm ở số lượng nghị quyết nhân sự đã được thông qua, mà ở việc thiết lập ngay từ đầu một nhịp làm việc nhanh, dứt khoát và hướng kết quả cho toàn bộ nhiệm kỳ, cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Có thể thấy, một nhiệm kỳ thành công luôn bắt đầu từ nền móng vững chắc. Nền móng ấy chính là sự ổn định nhân sự lãnh đạo - yếu tố cốt lõi bảo đảm cho hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Quốc hội, đồng hành cùng Chính phủ và cả hệ thống chính trị, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới./.

