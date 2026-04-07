Công tác nhân sự Quốc hội khóa XVI: Đồng thuận cao, đặt nền cho giai đoạn mới

Bên lề kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, nhiều đại biểu đã chia sẻ những đánh giá về công tác nhân sự, nhấn mạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng và mức độ tín nhiệm cao đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Trao đổi bên lề kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu cho rằng công tác nhân sự lần này được triển khai bài bản, chặt chẽ, bảo đảm tiêu chuẩn về uy tín, năng lực và trình độ.

Việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và Quốc hội không chỉ là yêu cầu tất yếu của nhiệm kỳ mới, mà còn mang ý nghĩa tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đáng chú ý, kết quả bầu cử với tỷ lệ tín nhiệm rất cao được xem là điểm nổi bật, thể hiện sự đồng thuận của cả cử tri và các đại biểu Quốc hội.

Theo các ý kiến, đây là cơ sở quan trọng để kỳ vọng vào việc ban hành những quyết sách đúng đắn, kịp thời, góp phần hoàn thiện thể chế và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới./.