Thông cáo báo chí số 07, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Thứ Sáu, ngày 10/4/2026, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bước sang ngày làm việc thứ năm tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng:

Nội dung 1: Các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về:

(i) Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026;

(ii) Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030;

(iii) Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030;

(iv) Kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030;

(v) Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024;

(vi) Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025;

(vii) Tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.

Nội dung 2: Các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về:

(i) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

(ii) Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế;

(iii) Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Buổi chiều:

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành các nội dung sau:

Nội dung 1:

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội thảo luận về 2 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận có 17 lượt đại biểu phát biểu, cụ thể như sau:

(i) Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng: Các ý kiến đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với nhiều nội dung Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về những nội dung sau: đối tượng, tiêu chuẩn, nguyên tắc thi đua khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; nguyên tắc, thẩm quyền quyết định thi đua khen thưởng; cơ cấu nguồn quỹ thi đua khen thưởng; các danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Hồ Chí Minh, xã, phường, thị trấn tiêu biểu; danh hiệu thi đua đối với tập thể, hộ gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức Việt Nam khi nhận hình thức khen thưởng của cá nhân, tổ chức nước ngoài…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

(ii) Về dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi): Các ý kiến đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với nhiều nội dung Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về những nội dung sau: giải thích từ ngữ; nguyên tắc hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng; thông báo, đăng ký hoạt động tín ngưỡng; thông báo danh mục hoạt động tôn giáo; tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ; đăng ký hoạt động tín ngưỡng; hội nghị, hội thảo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp; điều kiện, thẩm quyền chấp thuận, thu hồi văn bản đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam; quản lý, sử dụng khoản thu từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng; người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng; phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc; hoạt động xuất bản, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm; hoạt động giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo; việc quản lý, sử dụng tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo; khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về tín ngưỡng, tôn giáo; quyền của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; hợp tác quốc tế về tín ngưỡng, tôn giáo; các hành vi bị nghiêm cấm.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 2:

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Tại phiên thảo luận có 7 lượt đại biểu phát biểu. Các ý kiến đại biểu cơ bản thống nhất cao với sự cần thiết sớm ban hành Nghị quyết, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, mong đợi của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội thống nhất thời gian thực hiện Nghị quyết từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6/2026 và đề nghị giao Chính phủ điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời, có ý kiến đại biểu đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết sau ngày 30/6/2026.

Ngoài ra, có ý kiến đại biểu đề nghị Chính phủ cần sớm có chiến lược, giải pháp căn cơ bảo đảm an ninh năng lượng, đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng xanh, tăng cường kiểm soát và phòng, chống buôn lậu xăng dầu; Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ đối với nông dân, nông nghiệp Việt Nam.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ Bảy, ngày 11/4/2026:

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các dự án: Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về: dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài./.