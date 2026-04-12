Quyết tâm hành động ngay từ kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI

Ngày 12/4, sau 1 tuần ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, đợt 1 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã khép lại, để lại dấu ấn rõ nét về một nhiệm kỳ bắt đầu bằng tinh thần hành động quyết liệt, không chậm trễ, không khoảng trống.

Ấn tượng xuyên suốt được các đại biểu Quốc hội ghi nhận là không khí làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với nhịp độ cao ngay từ những ngày đầu tiên. Ngay sau khi hoàn tất nội dung đặc biệt quan trọng về công tác nhân sự, Quốc hội đã lập tức chuyển sang các nội dung về lập pháp và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Các dự án luật, dự thảo nghị quyết được thảo luận sôi nổi cả tại hội trường và các phiên họp tổ. Nhiều ý kiến sâu sắc, gắn với thực tiễn đời sống đã được đưa ra, thể hiện tinh thần nghiên cứu nghiêm túc, trách nhiệm cao của các đại biểu.

Đáng chú ý, các đại biểu trẻ, đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội cũng đã thể hiện rõ bản lĩnh, tư duy độc lập và khả năng tham gia thảo luận, phản biện chính sách./.

Thông cáo báo chí số 09, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI Sáng Chủ nhật, ngày 12/4/2026, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tiếp tục ngày làm việc thứ bảy tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.