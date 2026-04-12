Thông cáo báo chí số 09, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng Chủ nhật, ngày 12/4/2026, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tiếp tục ngày làm việc thứ bảy tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung sau:

Nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 460 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 460 đại biểu tán thành (bằng 92% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 2: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 457 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,4% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 457 đại biểu tán thành (bằng 91,4% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 3: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận tại hội trường về 2 dự án: Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi). Tại phiên thảo luận có 31 lượt đại biểu phát biểu, cụ thể như sau:

Về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi): Các ý kiến đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về những nội dung sau: nguyên tắc phân quyền và thực hiện nhiệm vụ được phân quyền; thẩm quyền về đầu tư; áp dụng Luật Thủ đô; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nhiệm vụ, quyền hạn về tổ chức bộ máy và chế độ công vụ; thí điểm cơ chế, chính sách; chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, giáo dục, đào tạo, hạ tầng giao thông, vận tải, logistics và bảo vệ môi trường; quy hoạch Thủ đô; bảo vệ môi trường vùng Thủ đô; quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; thu hút đầu tư, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, phát triển doanh nghiệp; mục tiêu, nguyên tắc liên kết, phát triển vùng; thử nghiệm có kiểm soát;…

Về dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi): Các ý kiến đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với nhiều nội dung Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về những nội dung sau: phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin; phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin; thông tin công dân không được tiếp cận; trình tự, thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu; từ chối yêu cầu cung cấp thông tin; thông tin phải được công khai; hình thức, thời điểm công khai thông tin; xử lý thông tin công khai không chính xác; đăng Công báo, niêm yết; điều khoản áp dụng; điều khoản chuyển tiếp…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

(Từ chiều 12/4/2026 đến ngày 19/4/2026, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết)./.

