Chính trị

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao khoá XVI

Quốc hội đã thông qua nghị quyết bổ nhiệm các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao khóa XVI với 100% đại biểu tán thành, nâng cao chất lượng xét xử.

Nhóm PV
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn Thẩm phán, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Theo chương trình ngày họp thứ 3, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, sáng nay (8/4), Quốc hội tiếp tục tiến hành công tác nhân sự.

Tại phiên họp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Quốc hội thảo luận và phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Quốc hội thảo luận. Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Trên cơ sở đó Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Nghị quyết bầu Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao khóa XVI được thông qua với có 488 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 488 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97,60% tổng số Đại biểu Quốc hội). Theo đó, danh sách Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm: Bà Nguyễn Hải Trâm; ông Nguyễn Văn Cường; ông Lê Hưng Dũng; ông Lê Thanh Phong; ông Đỗ Mạnh Tăng; ông Nguyễn Hải Thanh; ông Nguyễn Hữu Tuyến; bà Đỗ Thị Hải Yến./.

(Vietnam+)
