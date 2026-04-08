Quốc hội bầu Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Theo chương trình ngày họp thứ 3, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng nay (8/4), Quốc hội tiếp tục tiến hành công tác nhân sự.

Tại phiên họp, sau khi Quốc hội thảo luận, bỏ phiếu thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, Quốc hội tiếp tục thực hiện bầu Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội đã trình Quốc hội Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Theo kết quả biểu quyết, có 480 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 480 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 96% tổng số Đại biểu quốc hội).

Như vậy, theo Nghị quyết được thông qua, ông Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ là Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh nhiệm kỳ 2026-2031. Các ông, bà có tên sau là Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh: Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Ông Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ./.

