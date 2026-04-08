Truyền thông Nam Mỹ: Điều chỉnh cơ cấu lãnh đạo Việt Nam phục vụ phát triển đất nước

Tờ Infobae của Argentina đưa tin và bài bình luận về việc Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 với sự nhất trí tuyệt đối, đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng trong cơ cấu lãnh đạo và củng cố vai trò trung tâm của người đứng đầu Đảng trong hệ thống chính trị và phục vụ theo đuổi chương trình phát triển quốc gia.

Tờ báo bình luận việc một lãnh đạo đồng thời đảm nhiệm hai cương vị cao nhất của Đảng và Nhà nước được xem là sự thay đổi đáng chú ý so với trước đây, qua đó tạo điều kiện tăng cường tính thống nhất trong chỉ đạo và điều hành.

Quyết định này cũng phản ánh xu hướng nâng cao vai trò của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước trong việc định hướng chiến lược và điều phối các ưu tiên phát triển quốc gia.

Theo Infobae, phát biểu trước Quốc hội tại lễ nhậm chức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định ưu tiên hàng đầu của ông là duy trì hòa bình và ổn định, trụ cột nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững, nhằm cải thiện điều kiện sống của người dân, đảm bảo nhân dân được hưởng trọn vẹn thành quả phát triển.

Infobae nhấn mạnh trên cương vị người đứng đầu Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dẫn dắt cải cách bộ máy hành chính lớn nhất của Việt Nam kể từ thập niên 1980, bao gồm cắt giảm biên chế, sáp nhập các bộ, điều chỉnh lại địa giới hành chính và thúc đẩy các dự án hạ tầng trọng điểm. Việt Nam định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chú trọng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tờ báo bình luận Tổng Bí thư Tô Lâm tập trung vào hiệu quả kinh tế và thúc đẩy khu vực tư nhân phát triển, với mục tiêu đưa Việt Nam vượt qua mô hình tăng trưởng dựa vào lao động giá rẻ và xuất khẩu - mô hình đã giúp hàng triệu người thoát nghèo và hình thành tầng lớp trung lưu dựa trên sản xuất công nghiệp. Việt Nam đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm 10% hoặc cao hơn trong 5 năm tới.

Tờ báo có lượng người đọc hàng đầu Argentina này cũng đưa tin về việc Quốc hội Việt Nam đã bầu ông Lê Minh Hưng làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Trong khi đó, kênh phát thanh C3 của Argentina cũng đưa tin về sự kiện Quốc hội Việt Nam bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của nhà nước. Kênh truyền thông này đánh giá cao cuộc chiến chống tham nhũng của Việt Nam trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, cũng như đề cao kết quả tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong quý 1 vừa qua, với mức tăng 7,83%.

Kênh C3 bình luận kết quả khả quan này cho thấy đà phục hồi tích cực của nền kinh tế Việt Nam bất chấp những tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Cùng ngày, hãng truyền thông Telesur của Venezuela cũng đã tin về việc Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao của đất nước trong đó đề cập tới việc ông Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng Chính phủ, với lộ trình tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và củng cố các lực lượng sản xuất.

Một trong những mục tiêu chiến lược của Chính phủ mới là đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 10%/năm, đồng thời phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước và xác định khu vực tư nhân là động lực chính cho phát triển quốc gia.

Telesur nhấn mạnh chương trình hành động của Chính phủ mới gồm ưu tiên chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hoàn thiện thể chế nhằm tháo gỡ rào cản hành chính, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Với quan điểm “niềm tin của nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia,” Chính phủ mới cam kết xây dựng bộ máy minh bạch, liêm chính, kỷ cương, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu.

Tờ báo cũng đưa tin Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó Chủ tịch nước.

Trong khi đó, kênh truyền hình BRICS tiếng Tây Ban Nha cũng đưa tin về sự kiện quan trọng này của Việt Nam đồng thời cho biết nhiều lãnh đạo thế giới đã gửi lời chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev./.

