Truyền thông khu vực đánh giá bước tiến quan trọng trong cơ cấu lãnh đạo Việt Nam

Ngày 7/4, truyền thông Trung Quốc như Tân Hoa xã, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Thời báo Hoàn cầu…, đồng loạt đưa tin về việc Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Tân Hoa xã dẫn lời phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó khẳng định nhiệm vụ chính là duy trì môi trường hòa bình và ổn định, thúc đẩy phát triển đất nước nhanh chóng và bền vững, cải thiện mọi mặt đời sống nhân dân, đảm bảo nhân dân được hưởng trọn vẹn thành quả phát triển, góp phần lớn hơn nữa của Việt Nam vào hòa bình, ổn định, phát triển và tiến bộ khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai” giữa Trung Quốc và Việt Nam, khẳng định quan hệ song phương trong những năm gần đây đã đạt nhiều bước phát triển vượt bậc.

Chủ tịch Trung Quốc cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng thúc đẩy phát triển đất nước, củng cố Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt, mang lại lợi ích tốt hơn cho nhân dân, đồng thời tạo năng lượng tích cực cho khu vực và thế giới.

Cùng ngày, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường cũng gửi điện chúc mừng đồng chí Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng Việt Nam, nhấn mạnh mong muốn đẩy nhanh việc xây dựng khuôn khổ hợp tác hai bên cùng có lợi, dựa trên đồng thuận quan trọng giữa các lãnh đạo cấp cao của hai Đảng và hai nước, góp phần phát triển chiến lược quan hệ song phương.

Đưa tin về sự kiện Quốc hội Việt Nam bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của đất nước, hãng thông tấn Nga RIA Novosti cho biết Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được Quốc hội Việt Nam bầu làm Chủ tịch nước.

Trong điện, Tổng thống Nga bày tỏ sự vui mừng về quyết định này và tin tưởng rằng vai trò mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược giữa Moskva và Hà Nội.

Ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục duy trì đối thoại và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

Trong điện gửi chúc mừng, Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh mong muốn hợp tác xây dựng các dự án kinh tế, thương mại và văn hóa giữa hai nước, hướng tới phát triển toàn diện và ổn định, đem lại lợi ích thực chất cho nhân dân hai quốc gia.

Báo chí Singapore cùng ngày đồng loạt đưa tin về việc Quốc hội Việt Nam bầu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm làm Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, báo “The Straits Times và CNA" nhận định quyết định này đánh dấu sự kiện quan trọng trong cơ cấu lãnh đạo Việt Nam.

Các chuyên gia Singapore được dẫn lời đều nhận định với việc Tổng Bí thư Tô Lâm đồng thời giữ chức Chủ tịch nước, Việt Nam sẽ tăng khả năng thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và duy trì ổn định chính trị, tiếp tục thực hiện chính sách đối ngoại cân bằng, duy trì quan hệ hợp tác với các cường quốc và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế.

Đồng quan điểm trên, truyền thông Thái Lan, điển hình là trang nationthailand.com, đánh giá việc Quốc hội Việt Nam bầu Tổng Bí thư Tô Lâm làm Chủ tịch nước đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cơ cấu lãnh đạo của Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, các ý kiến phân tích được được đăng tải đều nhận định sự kiện này giúp Việt Nam tăng cường hiệu quả điều hành, thúc đẩy hoạch định chính sách nhanh chóng và ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài và duy trì ổn định xã hội.

Trang báo cũng ghi nhận quyết tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc chuyển đổi mô hình phát triển, hướng tới nền kinh tế sáng tạo, công nghệ cao và cải thiện đời sống nhân dân, đồng thời tiếp tục duy trì chính sách đối ngoại cân bằng, thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế.

Từ Nhật Bản, báo Nikkei Asia (Tokyo) của Nhật đưa tin với tiêu đề: “Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Chủ tịch nước, đảm nhận vai trò kép.”

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, bài báo nhận định nhiệm kỳ mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ưu tiên tăng trưởng kinh tế, cải cách chính sách, nâng cao hiệu quả cơ chế quản lý và tập trung vào các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trang devdiscourse của Ấn Độ nhận định việc Quốc hội bầu Tổng Bí thư Tô Lâm làm Chủ tịch nước giúp Việt Nam định vị quốc gia cho sự phát triển bền vững, với các chủ trương đặt trọng tâm vào hòa bình, ổn định, thúc đẩy cải cách kinh tế và xã hội, đồng thời định hướng chuyển đổi nền kinh tế sang mô hình thị trường năng động, tăng cường hiệu quả của khu vực tư nhân, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, ổn định.

Trang báo Ấn Độ nhận định dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam tiếp tục giữ vai trò cân bằng trong chính sách đối ngoại, củng cố vị thế quốc gia trong khu vực, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế để nâng cao đời sống nhân dân, góp phần tạo ra môi trường ổn định và cơ hội mới cho các nhà đầu tư quốc tế./.

