Kiện toàn nhân sự - đòn bẩy nâng tầm quản trị và phát triển đất nước

Những ngày đầu của nhiệm kỳ 2026-2031 đánh dấu một bước chuyển động đồng bộ, quyết liệt trong công tác cán bộ từ Trung ương đến địa phương. Việc kiện toàn nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước, cùng với sắp xếp, điều động, bổ nhiệm cán bộ ở nhiều cơ quan, địa phương không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng quan trọng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. Ngay sau đó, các quyết định bổ nhiệm đã được công bố, hoàn thiện bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới với 23 thành viên gồm Thủ tướng Chính phủ, 6 Phó Thủ tướng Chính phủ, 16 bộ trưởng, trưởng ngành.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cùng thời điểm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên tiếp triển khai các quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt tại nhiều cơ quan quan trọng như Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; kiện toàn Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội; bổ nhiệm lãnh đạo Tòa án Nhân dân Tối cao; điều động cán bộ chủ chốt tại một số địa phương.

Việc kiện toàn nhân sự được thực hiện bài bản, chặt chẽ, lựa chọn những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực nổi trội, được rèn luyện qua thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 cho Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu tại các hội nghị công bố quyết định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, vừa là nhiệm kỳ đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, vừa là giai đoạn bản lề quyết định việc Việt Nam có vươn lên một tầm cao phát triển mới hay không.

Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với một nền tảng đã được củng cố nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức đan xen. Theo đó, yêu cầu đặt ra là chất lượng tăng trưởng phải cao hơn, dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; năng lực cạnh tranh phải được nâng cao rõ rệt; khả năng tự chủ chiến lược phải được củng cố vững chắc; hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia phải được nâng tầm cao hơn, hiện đại hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ nhiệm kỳ này không chỉ là sự tiếp nối mà phải là bước chuyển lên nấc thang phát triển cao hơn, kết quả cuối cùng phải được đo bằng chất lượng cuộc sống của nhân dân và vị thế, uy tín của đất nước.

Đặt ra yêu cầu đối với Chính phủ và toàn hệ thống hành chính, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là kiến tạo môi trường phát triển, mở ra không gian tăng trưởng, tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Chính phủ phải tập trung đặc biệt cho yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố các cân đối lớn, kiểm soát tốt rủi ro, đồng thời phải tạo được động lực tăng trưởng mới; thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định nhân sự của Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nâng cao năng lực tổ chức thực thi các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và pháp luật của Nhà nước, làm cho pháp luật và Nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh hơn, minh bạch hơn, nhất quán hơn; người dân, doanh nghiệp cảm thấy yên tâm khi đầu tư, sáng tạo và làm ăn chân chính; mỗi quyết định quản lý nhà nước trở thành một nhân tố thúc đẩy phát triển.

Chính phủ phải hoạt động thống nhất, thông suốt, hiệu lực hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương; nói đi đôi với làm; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm. Mỗi thành viên Chính phủ phải là người gánh vác trách nhiệm quốc gia trong lĩnh vực mình phụ trách. Mỗi bộ, ngành phải vượt qua tư duy cục bộ ngành mình, phải đặt lợi ích chung của quốc gia, hiệu quả chung của nền kinh tế, sự thuận lợi của người dân và doanh nghiệp lên trên hết.

Đặc biệt, yêu cầu coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng của mô hình tăng trưởng mới được nhấn mạnh như một định hướng xuyên suốt, không chỉ của riêng ngành khoa học mà của toàn bộ hệ thống chính trị và nền kinh tế.

Song song đó là yêu cầu cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm quyền tự do kinh doanh, quyền tài sản, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền tiếp cận nguồn lực và cơ hội phát triển theo pháp luật; xóa bỏ cơ chế “xin-cho," sự nhũng nhiễu, chi phí không chính thức, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.

Trong công tác kiện toàn nhân sự Đảng ủy Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là bước đi cụ thể nhằm tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với Quốc hội, bảo đảm Quốc hội thực hiện đầy đủ, đúng đắn và hiệu quả 3 chức năng trọng yếu: lập pháp; giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là đột phá của đột phá. Chất lượng hoạt động của Đảng ủy Quốc hội sẽ quyết định trực tiếp đến chất lượng của thể chế; từ đó quyết định tốc độ và chất lượng phát triển của đất nước. Yêu cầu đặt ra là tháo gỡ hết các điểm nghẽn, kiến tạo phát triển, đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Quán triệt quan điểm “Dân là gốc” trong mọi hoạt động.

Mỗi đại biểu Quốc hội phải “chủ động đi vào cuộc sống," lắng nghe từ những vấn đề nhỏ nhất của người dân, doanh nghiệp; biến tiếng nói của nhân dân thành nội dung lập pháp, thành chất vấn, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; lấy niềm tin và sự cải thiện thực chất đời sống nhân dân làm thước đo cao nhất của mỗi đại biểu và của Quốc hội. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Quốc hội theo hướng khoa học, minh bạch, rõ trách nhiệm; chuyển mạnh từ lãnh đạo theo quy trình sang lãnh đạo theo kết quả, lấy kết quả thực chất làm thước đo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định quyết tâm xây dựng Đảng ủy Quốc hội trong sạch, vững mạnh, đổi mới tư duy lập pháp từ quản lý sang kiến tạo phát triển; đổi mới giám sát từ phát hiện sang thúc đẩy thực thi; đổi mới quyết định chính sách từ ngắn hạn sang dài hạn, từ bị động sang chủ động, từ cục bộ sang tổng thể, gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Công tác cán bộ tại các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, hệ thống tư pháp và các địa phương cũng được kiện toàn theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, liêm chính, kỷ cương; đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm mọi quyết định đều khách quan, công tâm, vì lợi ích chung.

Trong lĩnh vực tư pháp, việc bổ nhiệm các Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao được xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm công lý, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết chuyển Đoàn đại biểu Quốc hội đối với các Đoàn: Thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ, thành phố Hải Phòng và tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ở địa phương, việc điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt được thực hiện gắn với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, tiên phong trong đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thực hiện các mục tiêu tăng trưởng cao.

Không chỉ là yêu cầu về tổ chức bộ máy, việc kiện toàn nhân sự các cấp trong thời điểm hiện nay còn là bước chuẩn bị mang tính chiến lược cho chặng đường phát triển mới. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nhân dân không đánh giá qua lời nói mà qua kết quả, không nghe nhiều cam kết mà nhìn vào sự chuyển biến thực tế trong đời sống hằng ngày; mỗi quyết định quản lý nhà nước phải trở thành một nhân tố thúc đẩy phát triển.

Với nền tảng đã được củng cố, cùng đội ngũ cán bộ được lựa chọn, kiện toàn bài bản, đồng bộ, kỳ vọng về một nhiệm kỳ hành động, đổi mới, hiệu quả, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, vươn lên tầm cao mới đang được đặt ra rõ ràng hơn bao giờ hết./.

Nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực các nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự.