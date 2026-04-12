Khởi công siêu Dự án đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên tại Việt Nam

Sáng nay (ngày 12/4), Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Vingroup phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh chính thức khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang...

Rút ngắn thời gian di chuyển

Tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5,6 tỷ USD (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Dự án có điểm đầu của tuyến đặt tại ga Cổ Loa (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long (Khu công viên rừng Globe Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh). Tuyến sẽ đi qua 3 ga trung chuyển là Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh) và có một depot đặt tại ga cuối Hạ Long.

Công trình này đi qua 4 địa phương gồm: Hà Nội-Bắc Ninh-Hải Phòng-Quảng Ninh với chiều dài 120,2km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435mm, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ tối đa lên tới 350km/h, riêng đoạn qua Hà Nội có tốc độ tối đa 120km/h.

“Với tốc độ thiết kế tối đa lên tới 350km/h, dự án này khi hoàn thành sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 địa phương xuống 5-7 lần, chỉ còn khoảng 23 phút,” ông Quang tiết lộ.

Phối cảnh ga đường sắt tốc độ cao tại Hạ Long. (Ảnh: Tập đoàn Vingroup cung cấp)

Theo ông Quang, đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh được khởi công hôm nay đã khẳng định quyết tâm của Vingroup đóng góp mạnh mẽ vào việc phát triển cơ sở hạ tầng, từng bước kiến tạo hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt Nam.

Với định hướng xuyên suốt và tinh thần phụng sự vì các công trình hạ tầng quy mô lớn, có ý nghĩa nền tảng quốc gia, Tập đoàn Vingroup cam kết sẽ triển khai dự án với trách nhiệm cao nhất, tiến độ nhanh nhất với sự đảm bảo về chất lượng và an toàn tốt nhất.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh là dự án thứ hai do VinSpeed triển khai thực hiện. Tháng 12/2025, VinSpeed đã chính thức động thổ tuyến đường sắt Bến Thành-Cần Giờ tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2028.

Vingroup tuyển 25.000 nhân sự cho các dự án hạ tầng do SGC triển khai SGC tuyển dụng 25.000 nhân sự cho 2 tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh, Bến Thành-Cần Giờ và các hạng mục nền móng, cọc khoan nhồi quy mô khác của Vingroup.

Phía Tập đoàn Vingroup cho rằng việc liên tiếp khởi công 2 dự án đường sắt tốc độ cao tại hai miền Bắc-Nam không chỉ khẳng định năng lực vượt trội và khả năng triển khai thực tế của VinSpeed, mà còn tiên phong đặt nền móng cho sự phát triển của ngành công nghiệp đường sắt và công nghiệp hỗ trợ trị giá hàng tỷ USD, góp phần nâng tầm vị thế và năng lực cạnh tranh cho Việt Nam trên trường quốc tế.

Mở ra không gian phát triển liên vùng

Theo ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, là tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên triển khai tại Việt Nam, tuyến Hà Nội-Quảng Ninh không chỉ tạo động lực mạnh mẽ cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; mà còn có ý nghĩa đặc biệt trong việc mở ra kỷ nguyên tăng tốc, góp phần hiện thực hóa quyết tâm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Ông Khắng cũng đánh giá, tuyến đường hình thành trục kết nối tốc độ cao, rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao năng lực kết nối và lan tỏa phát triển. Quan trọng hơn, dự án góp phần tái định hình không gian phát triển mới theo hướng hiện đại, đồng bộ; tạo điều kiện để các tỉnh, thành phố phát huy lợi thế so sánh, hình thành các hành lang kinh tế, chuỗi giá trị liên kết vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

“Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh là một siêu dự án mang theo nhiều kỳ vọng, thể hiện năng lực và cam kết lớn của nhà đầu tư, là minh chứng rõ nét cho sự tham gia ngày càng sâu của khu vực kinh tế tư nhân vào các lĩnh vực hạ tầng then chốt của quốc gia,” ông Bùi Văn Khắng nhấn mạnh.

Sau lễ khởi công, các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh cam kết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư; phối hợp chặt chẽ triển khai các thủ tục, bảo đảm dự án được triển khai đồng bộ, đúng quy định pháp luật và tiến độ đề ra; kịp thời tháo gỡ các khó khăn phát sinh, bảo đảm thi công liên tục, không gián đoạn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu tham dự lễ khởi công Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Michael Peter, Tổng giám đốc toàn cầu Tập đoàn Siemens Mobility cho biết tập đoàn sẽ cung cấp cho Việt Nam công nghệ tàu cao tốc chất lượng nhất, hiệu quả nhất và an toàn nhất đã được kiểm chứng trên khắp thế giới.

“Mỗi ngày, tàu của Tập đoàn Siemens Mobility chạy khoảng tổng cộng 1 triệu km, tức là gấp 3 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng, với kiểm chứng thực tế an toàn tuyệt đối. Mỗi đoàn tàu được phát triển hoàn toàn số hóa, tạo ra hiệu quả năng lượng tối đa và trải nghiệm hành khách tuyệt vời. Siemens cam kết đồng hành bền chặt cùng Vingroup để triển khai dự án có lợi cho cả hai bên. Chúng tôi sẽ cùng nhau hợp tác chuyển giao công nghệ sâu rộng, cùng lắp ráp và bảo trì tàu, để tạo ra một hệ sinh thái tàu cao tốc hoàn toàn mới ở Việt Nam,” ông Michael Peter khẳng định./.

Thủ tướng: Lựa chọn phương thức đầu tư đường sắt tốc độ cao đảm bảo công khai, minh bạch Thủ tướng chỉ rõ phát triển công nghiệp đường sắt trên tinh thần không chỉ làm cho Việt Nam, mà phải góp phần làm cho các nước trong khu vực cũng đang có nhu cầu.