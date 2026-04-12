Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 1 vững mạnh toàn diện

Sáng 12/4, tại Thái Nguyên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại buổi lễ.

Các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí tướng lĩnh, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, chiến sỹ Lực lượng vũ trang Quân khu 1 tham dự buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trình bày báo cáo thành tích tại buổi lễ, Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1 cho biết trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lực lượng vũ trang Quân khu 1 cùng nhân dân miền Bắc đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là biểu tượng sáng ngời của ý chí quật cường, lòng trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Với những chiến công và thành tích tiêu biểu đã đạt được trong hơn 80 năm qua, Lực lượng vũ trang Quân khu 1 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập hạng Nhì; 2 Huân chương Quân công hạng Nhất, 1 Huân chương Quân công hạng Ba và 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 1. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Quân khu 1. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và nhân dân, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang Quân khu 1 trong hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Việt Bắc - Quân khu 1 luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng. Đây là vùng đất địa linh, nơi núi sông hùng vĩ hun đúc khí phách con người; là phên giậu chiến lược phía Đông Bắc của Tổ quốc; là căn cứ địa cách mạng, là Thủ đô kháng chiến, là cái nôi của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam.

Chính trên mảnh đất này, những hạt giống đầu tiên của quân đội cách mạng đã được gieo trồng, được chở che, được tôi luyện và lớn lên cùng vận mệnh của dân tộc. Chính nơi đây đã chứng kiến những quyết sách trọng đại của Đảng, của cách mạng; chứng kiến sự ra đời của các đội Cứu quốc quân, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

“Nói đến Quân khu 1 là nói đến một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết, kiên cường. Nói đến Quân khu 1 là nói đến tinh thần bất khuất nơi biên cương, ý chí sắt đá nơi núi rừng Việt Bắc, là bản lĩnh không lùi bước trước mọi gian nguy, thử thách,” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào, Lực lượng vũ trang Quân khu 1 cũng luôn giữ trọn bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ;” gắn bó máu thịt với nhân dân, bám dân, gần dân, hiểu dân, giúp dân.

Từ công tác dân vận, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới, đến phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn - ở đâu khó khăn, gian khổ, ở đó có dấu chân, có mồ hôi, có trách nhiệm và nghĩa tình của cán bộ, chiến sỹ Quân khu 1.

Với những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc trong hơn 80 năm qua, Lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của Lực lượng vũ trang Quân khu 1 trong hơn 80 năm qua.

Đối với Quân khu 1, địa bàn biên giới rộng, địa hình phức tạp, nhiều dân tộc cùng sinh sống, trình độ phát triển giữa các vùng còn chênh lệch, lại thường xuyên bị các thế lực xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định từ cơ sở. Điều đó đòi hỏi lực lượng vũ trang Quân khu phải luôn tỉnh táo, vững vàng, chủ động, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu trưng bày các khí tài của Quân khu 1. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Để tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Lực lượng vũ trang Quân khu 1 phải tiếp tục quán triệt thật sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phải nắm chắc địa bàn, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, tham mưu kịp thời, không để bị động, bất ngờ trong bất cứ tình huống nào; xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn Quân khu ngày càng vững chắc; gắn chặt quốc phòng với an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế-xã hội; giữ vững chủ quyền, biên giới, giữ yên địa bàn, giữ chắc lòng dân từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị chăm lo xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 1 vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị. Mỗi cán bộ, chiến sỹ phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm, trách nhiệm lớn; tiếp tục xây dựng lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, trình độ chỉ huy, hiệp đồng tác chiến, khả năng cơ động và sức chiến đấu trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết, nhất là ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Lực lượng vũ trang Quân khu 1 phải luôn là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; phải thực sự gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể địa phương làm tốt công tác dân vận, công tác tuyên truyền đặc biệt, đấu tranh làm thất bại âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng, chia rẽ nhân dân với Đảng, với chính quyền, với Quân đội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quân khu 1 phải bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính, thông tin, trang bị cho mọi nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của bộ đội; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật; chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; nâng cao năng lực bảo đảm trong điều kiện chiến đấu mới, trong phòng thủ dân sự, trong tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và ứng phó thiên tai, dịch bệnh.

Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa;” chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện tốt 2 kiên định (kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; kiên định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị); 2 đẩy mạnh (đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng); 2 ngăn ngừa (ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột; ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân); phương châm 5 vững (chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững); giữ nghiêm kỷ luật, giữ trọn niềm tin của nhân dân đối với Quân đội, với Đảng, với chế độ.

Phát huy truyền thống “Trung hiếu, tiên phong, đoàn kết, chiến thắng,” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang Quân khu 1 và đồng bào các dân tộc Việt Bắc sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó; mãi mãi xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; xứng danh đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước ta vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc./.

