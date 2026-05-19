Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên: Lào Cai xử lý dứt điểm tài sản dôi dư

Ngày 19/5, Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Quốc hội khóa XVI do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về khảo sát, đánh giá việc triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số, kết hợp giám sát các dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh Lào Cai là tỉnh biên giới có vị trí quan trọng về địa chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh; không chỉ là phên giậu phía Tây Bắc của Tổ quốc mà còn là cửa ngõ trong tuyến hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; là điểm kết nối Việt Nam, các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tinh thần chủ động và quyết liệt của các địa phương trong việc cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội về gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số; tiến độ triển khai dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai.

Để thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận của Đảng và Quốc hội liên quan đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Lào Cai cần chuyển mạnh tư duy quản lý địa phương sang tư duy kiến tạo cực tăng trưởng; chuyển mô hình tăng trưởng từ tỉnh biên giới sang trung tâm kết nối kinh tế quốc tế vùng Tây Bắc, từ phát triển địa giới hành chính sang phát triển hạ tầng kinh tế.

Lào Cai cần khẩn trương rà soát, cập nhật bổ sung, triển khai hiệu quả đồng bộ quy hoạch tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển mới, bảo đảm đồng bộ liên thông quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng. Địa phương tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng tập trung cao vào 3 mũi nhọn là: kinh tế cửa khẩu, du lịch dịch vụ chất lượng cao và công nghệ chế biến sâu.

Đồng thời, địa phương chú trọng khai thác hiệu quả kinh tế số, công nghệ AI, chất bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ xanh, kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí hiện thực hóa Đề án xây dựng khu kinh tế cửa khẩu qua biên giới, triển khai hiệu quả Đề án cửa khẩu thông minh để mở rộng không gian phát triển...

Tỉnh cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; khẩn trương xử lý dứt điểm cơ sở vật chất dôi dư sau sắp xếp địa giới hành chính để không bị lãng phí, tiêu cực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và Đoàn công tác khảo sát Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Về Dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng trên địa bàn, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Lào Cai cần đạt được 4 tiêu chí. Đó là, bảo đảm hoàn thành, vận hành khai thác đúng tiến độ, chậm nhất là năm 2030; tuân thủ chặt chẽ các quy trình, quy định của pháp luật trong quá trình triển khai dự án; bảo đảm nghiêm ngặt các yêu cầu công nghệ, định mức kinh tế kỹ thuật chất lượng công trình theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế; bảo đảm tính ứng dụng kết nối giữa các dự án thành phần và liên quan nhằm khai thác hiệu quả cao khi đưa vào sử dụng.

Liên quan đến các kiến nghị của tỉnh Lào Cai, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết Đoàn công tác sẽ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, nghiên cứu và đề xuất phương án giải quyết phù hợp.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi một số nội dung liên quan đến giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế tư nhân; xử lý tài sản dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính; tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; thu hút nhà đầu tư Dự án cảng hàng không Sa Pa; nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh khẳng định thời gian qua, địa phương đã bám sát các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội, liên tục phấn đấu giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số.

GRDP trong quý 1/2026 của Lào Cai theo giá hiện hành đạt 35.721 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 8,03%, vượt mức bình quân chung của cả nước (7,38%).Để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10%, tỉnh phấn đấu tăng thêm ít nhất khoảng 3.000 tỷ đồng GRDP trong các quý còn lại; có thêm các dự án, nguồn vốn và năng lực sản xuất mới bổ sung cho nền kinh tế.

Khu vực công nghiệp cần bổ sung doanh thu trên 3.100 tỷ đồng, khu vực dịch vụ bổ sung trên 1.880 tỷ đồng và ngành xây dựng cần thêm các dự án có tổng mức đầu tư trên 5.600 tỷ đồng.

Lào Cai mong muốn Trung ương tiếp tục ban hành sớm, đồng bộ các văn bản hướng dẫn, chương trình hành động, cơ chế, chính sách, cụ thể hóa các chủ trương lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, nhất là các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics và các cơ chế đặc thù cho địa phương miền núi, biên giới sau hợp nhất.

Dịp này, Đoàn công tác đã khảo sát Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; Dự án nhà ở xã hội khu bờ tả sông Hồng, phường Lào Cai; Dự án nhà ở xã hội khu giáp đường B6 kéo dài, phường Cam Đường./.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 30 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai để đánh giá thực hiện các nghị quyết, nhiệm vụ phát triển địa phương.