Đoàn kiểm tra, giám sát số 30 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai

Chiều 5/5, Đoàn kiểm tra, giám sát số 30 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng đoàn đã chủ trì Hội nghị thông qua Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kiểm tra, giám sát đợt 1 và triển khai các nội dung kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát đã thông báo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát đợt 1 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Nội dung tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đoàn kiểm tra cũng thông báo nội dung kiểm tra, giám sát đợt 2 với 4 nhóm vấn đề trọng tâm gồm: tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và việc triển khai Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về kiểm tra, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai Hoàng Giang trình bày tóm tắt báo cáo kết quả tự kiểm tra đợt 2 của Ban Thường vụ tỉnh.

Trình bày tóm tắt báo cáo kết quả tự kiểm tra đợt 2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai Hoàng Giang cho biết sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành cơ bản việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng hai con số với 25 chỉ tiêu chủ yếu, 11 nhiệm vụ trọng tâm, 17 đề án chiến lược và 2 nghị quyết trọng tâm.

Cấp ủy các cấp trong tỉnh cũng đã triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW với tinh thần chủ động, quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm bám sát định hướng của Trung ương và phù hợp thực tiễn địa phương.

Công tác tuyên truyền, quán triệt được triển khai rộng khắp, đạt 100% đến cơ sở; phong trào “Bình dân học vụ số” lan tỏa sâu rộng với 2.880 tổ công nghệ số cộng đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã cụ thể hóa và triển khai đồng bộ việc đánh giá hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; tổ chức đánh giá quý 1/2026 đối với 9.213 cán bộ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm bám sát tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, quyết liệt trong thực hiện các nghị quyết của Đảng; Chương trình hành động được cụ thể hóa sát thực tiễn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đối với cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Lào Cai là một trong những địa phương tiêu biểu, điển hình với số lượng cử tri đi bầu sớm nhất và cao nhất cả nước đạt 99,98%.

Đối với chương trình kiểm tra các sở, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Sở Nội vụ tập trung chủ yếu liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp; Sở Tài chính tập trung tham mưu về tăng trưởng 2 con số, cơ chế chính sách thực hiện nhiệm vụ liên quan và sắp xếp tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp; Sở Khoa học và Công nghệ tập trung triển khai Nghị quyết 57 về chuyển đổi số; Sở Xây dựng tham mưu triển khai hạ tầng kết nối đảm bảo thúc đẩy tăng trưởng 2 con số cũng như nội dung liên quan thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo rõ các dự án liên quan đến đất đai để thúc đẩy tăng trưởng 2 con số.

Phó Thủ tướng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tiếp thu các ý kiến của các thành viên trong Đoàn kiểm tra và hoàn thiện báo cáo góp phần sự phát triển chung liên quan đến các nhiệm vụ kiểm tra; lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cai thực sự thay đổi tầm nhìn bằng tư duy mới, có chiến lược; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong phát triển du lịch và công nghiệp chế biến; ưu tiên quan tâm phát triển kinh tế xanh, kinh tế số một cách mạnh mẽ hơn; huy động nguồn lực, thu hút đầu tư; thực hiện một cách nghiêm túc đối với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; khẩn trương điều động cán bộ từ tỉnh về xã nhằm tháo gỡ khó khăn cho đội ngũ cấp cơ sở...

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và Đoàn kiểm tra, giám sát; đồng thời Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cao với nội dung báo cáo kết quả giám sát của Đoàn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu; tiếp tục hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu của Đoàn và chủ động phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra bảo đảm nghiêm túc, chất lượng và đạt kết quả tốt nhất./.

