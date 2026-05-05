Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phát huy hiệu quả ở đặc khu Phú Quý

Sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, bước đầu bộ máy tinh gọn và nâng cao hiệu quả quản lý.

Nằm cách cảng Phan Thiết 56 hải lý (khoảng 120km) theo hướng Đông Nam, đặc khu Phú Quý được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Long Hải, Ngũ Phụng và Tam Thanh, trung tâm hành chính-chính trị đặt tại xã Ngũ Phụng. Đặc khu có diện tích tự nhiên 18km2 và quy mô dân số 32.000 người.

Trong bối cảnh chung, Đảng bộ đặc khu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn với củng cố, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quý Đỗ Thái Dương cho biết việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng tính thống nhất, thông suốt trong chỉ đạo, điều hành và phân định rõ trách nhiệm giữa các cấp, ngành. Mô hình này tạo điều kiện thuận lợi hơn trong phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư, triển khai các chương trình, dự án, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn.

Chất lượng cung ứng dịch vụ công được nâng lên, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp có chuyển biến tích cực. Cụ thể, công tác cải cách hành chính, nhất là giải quyết thủ tục hành chính được quan tâm triển khai đồng bộ, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, tăng tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện trên môi trường số. Sau 1 năm triển khai, tổng số thủ tục hành chính thực hiện tại đặc khu là 458, trong đó, số thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình là 146 thủ tục, một phần là 279 thủ tục, trực tiếp là 33 thủ tục.

Các đơn vị đã tiếp nhận 8.693 hồ sơ, trong đó số hồ sơ trực tuyến là 8.444 hồ sơ (tỷ lệ 97,14%). Kết quả giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn đạt 99,94%, quá hạn 0,06%; lĩnh vực phát sinh nhiều hồ sơ là chứng thực; lĩnh vực nhiều vướng mắc là đăng ký kinh doanh… Công tác số hóa được chú trọng với tỷ lệ số hóa dữ liệu đạt 99,1%; cấp kết quả điện tử, tái sử dụng dữ liệu đạt 89,48%; việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 7970/7970 (đạt 100%).

Ông Trần Huỳnh Cảnh, người dân thôn Quý Thạnh, chia sẻ từ những ngày đầu đi vào hoạt động chính quyền 2 cấp tại đặc khu cho đến nay, ông nhận thấy cán bộ hành chính làm việc rất chuyên nghiệp; việc giải quyết hồ sơ, thủ tục giấy tờ nhanh hơn, thuận lợi cho người dân. Người dân mong muốn chính quyền các cấp tiếp tục duy trì cách làm như thế này.

Còn ông Nguyễn Văn Dũng, người dân thôn Mỹ Khê, cho biết các thủ tục về hồ sơ, giấy tờ nhà đất được cán bộ hỗ trợ nhiệt tình và nhanh gọn, hiệu quả. Các loại hồ sơ, thủ tục được giải quyết nhanh, tạo thuận lợi cho đà phát triển của đặc khu. Người dân Phú Quý kỳ vọng các cấp chính quyền sẽ thu hút đầu tư nhiều hơn để đặc khu phát triển trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý Lê Hồng Lợi khẳng định sau gần 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy hành chính tại địa phương được tinh gọn, vận hành hiệu quả. Lĩnh vực cải cách hành chính chuyển biến rõ nét. Cơ chế “một cửa, một cửa liên thông" vận hành đồng bộ. Trong quý I/2026, kinh tế-xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng với kinh tế biển vẫn là trụ cột. Nổi bật nhất là lượng khách du lịch tới đảo đạt 57.200 lượt khách, tăng hơn 1.400 lượt so với cùng kỳ. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch diễn ra sôi động, đáp ứng nhu cầu mua sắm và vui chơi của nhân dân. Sản lượng đánh bắt hải sản tăng so với cùng kỳ năm trước...

Theo ông Đỗ Thái Dương, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quý, trong quá trình triển khai chính quyền 2 cấp cũng phát sinh một số khó khăn, vướng mắc. Đây là mô hình mới, chưa có tiền lệ nên khi thực hiện còn phát sinh những vấn đề chưa được quy định cụ thể; một số văn bản hướng dẫn còn chậm hoặc thiếu đồng bộ. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức ở một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng; năng lực, kinh nghiệm của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu khi khối lượng công việc tăng và phạm vi quản lý rộng hơn…

Thời gian tới, đặc khu Phú Quý sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với yêu cầu thực tiễn của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đặc khu tập trung rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, không chồng chéo, trùng lặp.

Phú Quý tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng giảm đầu mối, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, gắn với bố trí theo vị trí việc làm và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính…

Tuy vẫn còn khó khăn nhưng có thể khẳng định rằng kết quả sau gần 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là sự cố gắng hết mình, là sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đặc khu Phú Quý. Đây chính là nền tảng, cơ sở vững chắc để đặc khu Phú Quý tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển biển đảo trong tương lai, xây dựng đảo tiền tiêu của Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, vững mạnh./.

