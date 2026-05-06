Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác quốc phòng thiết thực, hiệu quả

Trong khuôn khổ chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ và tham dự Triển lãm Quốc phòng và Hàng không vũ trụ SAHA 2026, chiều 6/5, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã chào xã giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler.

Chào mừng đoàn Việt Nam sang thăm và làm việc, Bộ trưởng Yasar Guler cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử đoàn cấp cao tham dự Triển lãm SAHA 2026.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đánh giá cao quy mô, uy tín của Triển lãm SAHA 2026 cũng như tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao vai trò, vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ trên trường quốc tế và khu vực, coi Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, thời gian qua, hợp tác quốc phòng giữa hai nước đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; mở Văn phòng Tùy viên Quốc phòng thường trú tại mỗi nước; xây dựng khuôn khổ hợp tác; triển khai cơ chế Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng; hợp tác công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự và đào tạo.

Về phương hướng thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp triển khai hiệu quả một số nội dung, gồm tăng cường trao đổi đoàn các cấp; duy trì hiệu quả cơ chế Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng; đẩy mạnh hợp tác đào tạo; thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã chuyển lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tới Bộ trưởng Yasar Guler và các doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba, dự kiến tổ chức vào tháng 12/2026 tại Việt Nam.

Bộ trưởng Yasar Guler trân trọng cảm ơn lời mời, đồng thời chuyển lời chúc mừng tới Đại tướng Phan Văn Giang. Bộ trưởng Yasar Guler khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cử đoàn tham dự triển lãm, trong đó có các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng lớn tham gia trưng bày.

Đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam, Bộ trưởng Yasar Guler khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Bộ trưởng Yasar Guler cho biết Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn tăng cường trao đổi đoàn các cấp, mở rộng hợp tác giữa các quân binh chủng, đồng thời sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng như đóng tàu, nâng cấp, sửa chữa trang thiết bị và chuyển giao công nghệ.

Bộ trưởng Yasar Guler cũng bày tỏ mong muốn sớm được đón Đại tướng Phan Văn Giang thăm Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và đoàn công tác thăm gian hàng của Tập đoàn Công nghiệp điện tử quân sự Aselsan. (Ảnh: BQP)

Cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và đoàn công tác đã thăm gian hàng của Tập đoàn Cơ khí và Hóa chất Thổ Nhĩ Kỳ (Makine ve Kimya Endustrisi - MKE) và Tập đoàn Công nghiệp điện tử quân sự Aselsan.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá cao vị thế của MKE và Aselsan trong lĩnh vực sản xuất vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ, trang thiết bị quân sự và các sản phẩm công nghệ cao phục vụ quốc phòng.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai bên, đồng thời mời lãnh đạo MKE và Aselsan tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, dự kiến tổ chức vào tháng 12/2026 tại Hà Nội.

Lãnh đạo MKE và Aselsan bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp quốc phòng Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng và mang tính chiến lược./.