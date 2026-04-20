Việt Nam tham dự các Triển lãm Dịch vụ Quốc phòng và An ninh Quốc gia châu Á 2026

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Malaysia, ngày 20/4, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn, tham dự Triển lãm Dịch vụ Quốc phòng châu Á (DSA) và Triển lãm An ninh Quốc gia châu Á (NATSEC) 2026 tại Malaysia.

Tham gia đoàn có Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Đoàn đã dự buổi lễ khai mạc các sự kiện dưới sự chủ trì của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Triển lãm Dịch vụ Quốc phòng châu Á (DSA) và Triển lãm An ninh Quốc gia châu Á (NATSEC) 2026 quy tụ khoảng 50.000 khách thương mại, 600 đoàn khách dân sự cùng đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng, quân đội đến từ 60 quốc gia.

Trong số đó có 38 nước tham gia trưng bày triển lãm với khoảng 1.400 công ty, tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới.

Triển lãm năm nay giới thiệu 15 nhóm chuyên đề, trong đó nổi bật là các sản phẩm quân sự hiện đại như máy bay, tàu chiến, xe thiết giáp, tên lửa tầm thấp vác vai, hệ thống súng phòng không, súng laser, cùng các loại đạn dược, quân trang, quân dụng phục vụ quốc phòng. Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và Thương mại Quốc tế Malaysia (MITEC) từ 20/4 đến hết ngày 23/4

Các lĩnh vực công nghệ được chú trọng gồm tác chiến điện tử, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, tác chiến đa vùng miền, rô-bốt và hệ thống không người lái, quân y.

Việc Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia triển lãm thể hiện sự quan tâm đối với hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng, đồng thời khẳng định chính phủ và Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn tạo điều kiện tăng cường trao đổi, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế.

Trong sáng cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với trưởng đoàn một số nước.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng tham quan các gian hàng, thúc đẩy trao đổi, tìm hiểu khả năng hợp tác phù hợp với năng lực của mỗi bên, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa Việt Nam và các nước trong thời gian tới./.