Dư luận Ấn Độ đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Ngay trong ngày mở đầu chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ, truyền thông và giới chức nước chủ nhà đã đồng loạt đánh giá cao chuyến thăm, cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Dư luận Ấn Độ nêu bật việc chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi và sau khi ông Modi ra thông điệp này 7/4 chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội tín nhiệm cao bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong thông điệp, Thủ tướng Modi bày tỏ sẵn sàng "làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện" giữa hai nước.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ra thông báo cho hay chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo “động lực mới cho mối quan hệ song phương vững mạnh” và mở ra các hướng hợp tác mới giữa hai nước.

Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Ấn Độ và Việt Nam có “mối quan hệ lịch sử và văn minh chung," được củng cố và phát triển liên tục qua nhiều năm, trên nền tảng tin cậy chính trị cao và lợi ích chiến lược tương đồng. Chuyến thăm này đặc biệt có ý nghĩa vì diễn ra trong bối cảnh hai nước "kỷ niệm 10 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện," một vị thế được thiết lập trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Modi năm 2016.

Bên cạnh New Delhi, chương trình thăm thành phố Mumbai cũng được truyền thông Ấn Độ đánh giá là điểm nhấn quan trọng về kinh tế. Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến thăm Sở Giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ, gặp Thủ hiến và Thống đốc bang Maharashtra, đồng thời tham dự diễn đàn doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Nhiều hãng tin Ấn Độ nhận định Việt Nam hiện là một trong những đối tác quan trọng nhất của Ấn Độ tại Đông Nam Á, đặc biệt trong bối cảnh hai nước cùng chia sẻ lợi ích chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các lĩnh vực hợp tác được quan tâm gồm quốc phòng-an ninh, thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, công nghệ cao, kết nối chuỗi cung ứng và hợp tác hàng hải.

Giới quan sát Ấn Độ cũng lưu ý rằng chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đang có nền tảng thuận lợi để bước sang giai đoạn phát triển mới.

Theo đánh giá của truyền thông Ấn Độ, chuyến thăm lần này không chỉ mang ý nghĩa chính trị và ngoại giao, mà còn được kỳ vọng mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực mới, qua đó tiếp tục củng cố vai trò của Việt Nam như một đối tác then chốt của Ấn Độ tại khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./.

