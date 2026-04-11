Ngân hàng Phát triển châu Á: Thái Lan đang tăng trưởng kinh tế chậm nhất ASEAN

Theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Thái Lan đang trên đà ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế chậm nhất ASEAN trong năm nay, do hậu quả của cuộc xung đột ở Trung Đông làm gia tăng áp lực từ chi phí năng lượng cao, du lịch giảm sút, nhu cầu nội địa yếu và đà xuất khẩu suy giảm.

Trong báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á mới nhất tháng 4/2026, ADB cho biết nền kinh tế Thái Lan dự kiến sẽ chỉ tăng trưởng 1,8% trong năm 2026, trước khi tăng nhẹ lên 2,0% vào năm 2027. ADB cho biết cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông đã trở thành gánh nặng thêm cho một nền kinh tế vốn đã phải vật lộn với những điểm yếu cấu trúc trong nước.

ADB cho biết cú sốc khu vực đang được truyền tải qua nhiều kênh, bao gồm giá dầu tăng cao, gián đoạn chuỗi cung ứng, điều kiện tài chính thắt chặt, dòng chảy du lịch giảm và kiều hối yếu hơn. Trong một kịch bản nghiêm trọng hơn, ADB cảnh báo rằng sự gián đoạn kéo dài có thể làm giảm tăng trưởng ở các nước đang phát triển tại châu Á và Thái Bình Dương tới 1,3 điểm phần trăm trong giai đoạn 2026-2027 và đẩy lạm phát tăng 3,2 điểm phần trăm.

Báo cáo cho biết giá dầu Brent đã tăng vọt lên trên 100 USD/thùng sau khi xung đột Trung Đông leo thang vào ngày 28/2, với rủi ro gián đoạn hơn nữa tập trung vào vận chuyển năng lượng và dòng chảy thương mại rộng hơn.

ADB cảnh báo nếu cú sốc này sâu sắc hơn và giá dầu tăng vọt hơn nữa, tác động sẽ lan rộng ra ngoài lĩnh vực nhiên liệu, ảnh hưởng đến phân bón, chi phí thực phẩm, nguyên liệu đầu vào sản xuất và chi phí vận tải trên toàn khu vực.

Đối với Thái Lan, áp lực đặc biệt gay gắt. ADB cho biết tăng trưởng đang bị kìm hãm bởi sự chậm lại của ngành du lịch, sự mất dần hỗ trợ từ giai đoạn xuất khẩu dồn dập ban đầu và nhu cầu nội địa vẫn còn yếu.

ADB lưu ý rằng một phần sức mạnh xuất khẩu năm ngoái đến từ việc đẩy nhanh xuất khẩu trước khi các biện pháp thuế quan của Mỹ có hiệu lực, một động lực hiện được dự đoán sẽ giảm dần.

Ngành du lịch, một động lực quan trọng khác của nền kinh tế Thái Lan, cũng được dự báo sẽ đối mặt với một năm đầy bất ổn hơn. Căng thẳng địa chính trị đang làm tăng chi phí đi lại, gây gián đoạn các tuyến bay và ảnh hưởng đến niềm tin của du khách, trong khi sự phục hồi của thị trường Trung Quốc vẫn diễn ra chậm chạp và cạnh tranh khu vực vẫn rất gay gắt.

ADB cũng chỉ ra gánh nặng nợ hộ gia đình là một hạn chế lớn trong nước. Tiêu dùng cá nhân vẫn yếu do các gia đình tiếp tục phải đối mặt với các khoản nợ lớn, hạn chế sức mua trong bối cảnh chi phí năng lượng và logistics tăng cao đang tác động đến nền kinh tế.

ADB cho biết nền kinh tế Thái Lan chỉ tăng trưởng 2,4% trong năm 2025, giảm so với 2,9% của năm trước đó, phản ánh nhu cầu nội địa yếu và lượng khách nước ngoài đến giảm.

Lạm phát trung bình ở mức -0,1% năm ngoái, được hỗ trợ bởi giá năng lượng toàn cầu thấp hơn và các biện pháp của nhà nước nhằm kiềm chế giá điện và nhiên liệu. Nhưng bức tranh đã thay đổi mạnh mẽ trong năm 2026, với lạm phát hiện được dự báo ở mức 1,3% khi cú sốc dầu mỏ mới bắt đầu gây ra tác động.

Trong khi đó, ADB dự kiến mức tăng trưởng mạnh hơn ở các quốc gia khác trong khu vực, với Indonesia ở mức 5,2% và Ấn Độ ở mức 6,9%, cho thấy nguy cơ tụt hậu của Thái Lan so với các nước cùng khu vực.

Mặc dù vậy, báo cáo cũng nêu bật một vài điểm sáng của Thái Lan. Đầu tư tư nhân tại Thái Lan đã cho thấy những dấu hiệu phục hồi ban đầu vào năm 2025, đặc biệt là trong lĩnh vực máy móc và thiết bị. ADB cho biết những xu hướng này có thể giúp hỗ trợ sự tăng trưởng dài hạn của Thái Lan nếu đà tăng trưởng được duy trì.

Tuy nhiên, ADB cảnh báo các rủi ro giảm tốc tăng trưởng đối với Thái Lan vẫn còn đáng kể. Chúng bao gồm các yếu tố căng thẳng địa chính trị kéo dài, sự bất ổn liên tục trong chính sách thương mại toàn cầu, những hạn chế về tài chính ngày càng chặt chẽ khi nợ công gia tăng, và các vấn đề cấu trúc chưa được giải quyết như việc nâng cao kỹ năng, phát triển chuỗi giá trị trong nước và quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh hơn và số hóa hơn./.

Đợt lũ lụt lịch sử gây thiệt hại 620 triệu USD cho nền kinh tế Thái Lan Lũ lụt lan rộng và sâu ở Hat Yai đã ảnh hưởng đến các tòa nhà, doanh nghiệp, cơ sở bán lẻ, cơ sở dịch vụ, khách sạn và phương tiện giao thông, với 80-90% phương tiện bị hư hại.