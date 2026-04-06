Thái Lan tăng cường các biện pháp ứng phó bụi mịn PM2.5

Tình hình bụi mịn PM2.5 ở Thái Lan một lần nữa trở thành mối lo ngại nghiêm trọng, đặc biệt là ở miền Bắc, nơi nồng độ ô nhiễm tích tụ cao kéo dài và bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng trên diện rộng.



Phóng viên TTXVN tại Thái Lan dẫn lời Tiến sỹ Somruk Chungsaman, Bí thư thường trực Bộ Y tế nước này, cho biết theo kết quả giám sát chất lượng không khí mới nhất, nồng độ PM2.5 trung bình trong 24 giờ đã vượt quá tiêu chuẩn an toàn là 37,5 microgam trên mét khối tại 41/77 tỉnh, thành của nước này, trong đó 32 tỉnh đã ghi nhận mức PM2.5 vượt quá tiêu chuẩn liên tục trong hơn 3 ngày, phản ánh sự tích tụ ô nhiễm kéo dài.

Các tỉnh miền Bắc Thái Lan vẫn là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun và Nan, nơi nồng độ bụi mịn PM2.5 tích tụ cao đã kéo dài nhiều ngày.



Ở một số khu vực, ô nhiễm không khí mức đỏ đã kéo dài hơn 10 ngày, cho thấy sự tích tụ ô nhiễm vượt quá khả năng phân tán của khí quyển, cộng thêm số lượng lớn các điểm nóng vẫn đang hoạt động.



Để đối phó với tình trạng này, Bộ Y tế Thái Lan đã tăng cường các biện pháp bằng cách kích hoạt các Trung tâm Điều hành khẩn cấp y tế công cộng (PHEOC) tại 12 tỉnh để đẩy nhanh các nỗ lực quản lý và giảm thiểu tác động đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có bệnh nền.



Trên thực tế, việc sàng lọc sức khỏe chủ động đã được thực hiện đối với hơn 29.000 người tại các khu vực nguy cơ vùng đỏ, bao gồm 75 quận/huyện. Ngoài ra, chính quyền Thái Lan cũng đã dự trữ hơn 1,7 triệu khẩu trang y tế và hơn 180.000 khẩu trang N95 để chuẩn bị cho tình huống có thể kéo dài.

Bên cạnh đó, các đơn vị dịch vụ y tế đang theo dõi sát dữ liệu bệnh nhân thông qua hệ thống thông tin bệnh viện để đánh giá chi tiết tác động đến sức khỏe.



Tiến sỹ Somruk cho biết thêm Bộ Y tế Thái Lan cũng đã ban hành 9 chỉ thị cho các văn phòng y tế cấp tỉnh và tất cả đội ngũ vận hành liên quan thực hiện xem xét dữ liệu về bệnh nhân bị ảnh hưởng do PM2.5; kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ với các tỉnh trưởng để có thể sử dụng quyền hạn theo tuyên bố tình trạng thảm họa nhằm đẩy nhanh việc mua sắm các vật tư thiết yếu, chẳng hạn như màn chống bụi và khẩu trang; cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chủ động, đặc biệt là cho các nhóm dễ bị tổn thương ở các khu vực bị ảnh hưởng…



Trong khi đó, tại Trung Quốc, ngày 6/4, Trung tâm Khí tượng quốc gia của nước này đã gia hạn cảnh báo về mưa dông và gió giật, dự báo mưa lớn ở miền Nam và gió mạnh ở miền Bắc.



Theo dự báo của trung tâm này, mưa ở mức độ từ vừa đến lớn sẽ xảy ra ở một số khu vực phía Nam sông Dương Tử (còn gọi là Trường Giang) và các vùng khác ở miền Nam Trung Quốc, với một số khu vực có mưa dông hoặc mưa to.

Trong khi đó, gió mạnh sẽ quét qua một số khu vực ở Tây Bắc nước này, Khu tự trị Nội Mông, miền Bắc và khu vực Đông Bắc Trung Quốc. Bắt đầu từ tối 5/4, mưa lớn tại các khu vực ở miền Nam Trung Quốc sẽ dịch chuyển về phía Bắc.



Để đề phòng mưa dông và gió giật, các chuyên gia khí tượng Trung Quốc cảnh báo người dân, đặc biệt là du khách nên cảnh giác và tránh các khu vực miền núi, thung lũng và những vùng trũng thấp ở các khu vực bị ảnh hưởng./.

