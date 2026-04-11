Thái Lan đối mặt với rủi ro kinh tế do xung đột tại Trung Đông

Giới chức Thái Lan nhận định xung đột Trung Đông đang làm gia tăng rủi ro đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế của nước này, buộc các nhà chức trách phải đánh giá lại các dự báo tăng trưởng và cảnh báo về nguy cơ đình trệ kinh tế có nguy cơ ngày càng gia tăng.

Ông Danucha Pichayanan - Tổng thư ký Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDC), cho biết tình hình Trung Đông đang ngày càng gây thêm áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu khiến thị trường dầu mỏ biến động mạnh, dù hiện đã có tín hiệu đàm phán giữa Mỹ và Iran. Vì vậy, NESDC vạch ra 4 kịch bản khả thi để đánh giá lại quỹ đạo kinh tế của Thái Lan trong năm nay.

Trong kịch bản thứ nhất, nếu giao tranh lan rộng các khu vực nhưng kết thúc trong vòng 2 tháng tới, gián đoạn vận chuyển nhiên liệu qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ sẽ chỉ là tạm thời và không gây thêm thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng.

Theo kịch bản này, nguồn cung dầu sẽ dần quay trở lại với mức giá trung bình từ 85-95 USD/thùng ngay trong năm nay nhưng thị trường tài chính sẽ tiếp tục biến động và nhà đầu tư chuyển hướng sang các tài sản an toàn hơn, trong khi đồng nội tệ Thái Lan suy yếu. Tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan sẽ giảm xuống còn 1,4% và lạm phát tăng lên 2,7%.

Trước đó, trong kịch bản cơ sở trước xung đột, kinh tế Thái Lan được dự báo tăng trưởng khoảng 2% trong năm nay.

Trong kịch bản thứ hai khi xung đột được dự báo lan rộng và kéo dài 3-5 tháng, cơ sở hạ tầng sản xuất dầu mỏ có thể bị hư hại, dẫn đến gián đoạn nguồn cung kéo dài. Giá dầu trung bình sẽ tăng lên 105-115 USD/thùng, nguồn cung năng lượng toàn cầu bị thắt chặt đáng kể, đẩy lạm phát lên cao và làm gián đoạn chuỗi cung ứng công nghiệp.

Nhiều nền kinh tế, trong đó có Thái Lan, có thể rơi vào giai đoạn đình trệ với tăng trưởng chậm lại và giá cả leo thang. Khi đó, tăng trưởng GDP sẽ giảm xuống còn 0,9% trong khi lạm phát tăng lên 4,4%.

Ở kịch bản thứ ba nghiêm trọng hơn khi xung đột kéo dài 6 - 9 tháng, nguồn cung năng lượng từ Trung Đông sẽ khó phục hồi ngay cả sau khi xung đột kết thúc, đẩy giá dầu lên mức 135-145 USD/thùng. Kinh tế toàn cầu có thể rơi vào suy thoái nghiêm trọng, với chuỗi cung ứng bị gián đoạn trên diện rộng, phân mảnh thương mại và thiếu hụt cả năng lượng lẫn lương thực. Trong trường hợp này, nền kinh tế Thái Lan sẽ suy giảm mạnh và chỉ đạt tăng trưởng GDP 0,2% trong khi lạm phát tăng vọt lên 5,8%.

Còn tại kịch bản xấu nhất khi xung đột lan rộng trên quy mô lớn hơn và vượt ra ngoài phạm vi khu vực Trung Đông, thế giới sẽ bước vào giai đoạn suy thoái toàn cầu kéo dài. Khi đó, Thái Lan sẽ không thể dự báo được chính xác giá dầu, lạm phát cũng như tăng trưởng kinh tế.

NESDC cảnh báo tác động của xung đột không chỉ dừng ở giá dầu mà còn lan sang chi phí hàng hóa và làm suy giảm sức mua. Khi nhu cầu suy yếu trong khi lạm phát gia tăng, nguy cơ đình trệ kinh tế ngày càng trở nên rõ nét. Bên cạnh đó, gián đoạn chuỗi cung ứng, đặc biệt là thiếu hụt nguyên liệu đầu vào, có thể tiếp tục gây sức ép lên hoạt động sản xuất và công nghiệp./.

Thái Lan sẽ để giá năng lượng trong nước biến động theo quy luật thị trường Chính phủ sẽ để giá năng lượng trong nước biến động theo quy luật thị trường, không kiềm chế giá dẫn đến sự méo mó thị trường, tích trữ và thất thoát ngân sách không cần thiết.