Bộ Ngoại giao Thái Lan công bố chiến lược ngoại giao kinh tế

Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 16/1 đã công bố chiến lược ngoại giao kinh tế, được thiết kế để ứng phó với sự biến động thương mại toàn cầu và bảo vệ nền kinh tế vốn phụ thuộc vào xuất khẩu của nước này khỏi chủ nghĩa bảo hộ thương mại đang gia tăng.

Tại cuộc họp với các đại diện từ khu vực tư nhân bao gồm Ủy ban Thường trực hỗn hợp về Thương mại, Công nghiệp và Ngân hàng (JSCCIB), Phòng Thương mại Thái Lan (TCC), Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) và Hiệp hội Ngân hàng Thái Lan (TBA), Ngoại tưởng Sihasak Phuangketkeow đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao kinh tế trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thái Lan trong bối cảnh thách thức kinh tế toàn cầu và căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Ông Sihasak đã vạch ra 3 mục tiêu chính của ngoại giao kinh tế Thái Lan, tập trung vào việc xây dựng niềm tin vào nền kinh tế Thái Lan, nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong nước và thúc đẩy hợp tác với các đối tác quốc tế.

Bên cạnh đó, ông cũng chia sẻ 3 chiến lược thị trường mục tiêu cho ngoại giao của Thái Lan, bao gồm thị trường chính Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), nơi các nỗ lực sẽ tập trung vào việc đẩy nhanh các cuộc đàm phán thương mại, đặc biệt là Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với EU; Thị trường mới nổi như Trung Đông và Kazakhstan, với mục tiêu mở rộng quan hệ thương mại; Thị trường mới châu Phi và Mỹ Latinh, tập trung vào việc tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng và phát triển.

Ngoại trưởng Thái Lan cam kết theo đuổi cách tiếp cận nghiêm túc đối với ngoại giao kinh tế, nhấn mạnh rằng sự hợp tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân là điều cần thiết để hình thành một chiến lược tính đến động lực địa chính trị, kinh tế địa lý và những thách thức về công nghệ./.

Kinh tế Thái Lan có tháng tăng trưởng thứ 17 liên tiếp Xuất khẩu của Thái Lan tháng 11 tăng 11,8%, tiếp tục được hỗ trợ chủ yếu bởi các lô hàng điện tử, phù hợp với sự phục hồi của chu kỳ máy tính và sự mở rộng của các công nghệ hiện đại.