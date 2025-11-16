IMF dự báo tăng trưởng kinh tế Thái Lan năm 2026 chậm lại ở mức 1,6%

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan sẽ chậm lại còn 1,6% vào năm 2026 trong bối cảnh nền kinh tế nước này vẫn còn nhiều khó khăn, mặc dù chính sách nới lỏng tiền tệ sẽ góp phần hỗ trợ nhất định.

Cụ thể, tuyên bố của IMF sau đợt Tham vấn Điều IV năm 2025 với Thái Lan từ ngày 30/10 đến ngày 13/11 dự báo kinh tế Thái Lan tăng trưởng chậm lại trong nửa cuối năm 2025 và tiếp tục đà này trong năm 2026. Tăng trưởng GDP được dự báo ở mức 2,1% vào năm 2025 và 1,6% vào năm 2026.

Theo IMF, nền kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với những áp lực ngày càng gia tăng. Các vấn đề về cấu trúc tồn tại lâu dài và những ảnh hưởng dai dẳng của đại dịch, bao gồm nợ hộ gia đình tăng cao, đã kìm hãm tăng trưởng trong một thời gian. Những điểm yếu này hiện đang bị làm trầm trọng thêm bởi một làn sóng cú sốc mới.

Mặc dù Mỹ đã cắt giảm thuế suất đề xuất đối với hàng xuất khẩu của Thái Lan từ mức ban đầu là 36% xuống còn 19%, nhưng sự bất ổn vẫn còn ở mức cao. Lượng khách du lịch nước ngoài đã suy yếu và sự thay đổi bất ngờ trong chính phủ đã làm gia tăng thêm sự bất ổn, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến triển vọng của năm tới.

IMF cho biết điều kiện tài chính thắt chặt có thể sẽ kìm hãm nhu cầu. Lạm phát dự kiến sẽ tiếp tục ở mức thấp, với lạm phát chung dự kiến trung bình ở mức -0,1% vào năm 2025 và 0,4% vào năm 2026.

Trong khi đó, Ngân hàng trung ương Thái Lan vẫn còn đủ dư địa để duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng nhằm hỗ trợ sự phục hồi. Lãi suất chính sách là 1,5% sau 4 lần cắt giảm với tổng mức giảm 100 điểm cơ bản kể từ tháng 10/2024.

Với những rủi ro có xu hướng giảm, IMF nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, đồng thời bảo vệ sự độc lập của ngân hàng trung ương và duy trì sự linh hoạt của tỷ giá hối đoái như một bộ giảm xóc quan trọng.

Quỹ lưu ý rằng việc mở rộng tài khóa vừa phải, được hỗ trợ bởi các khoản chuyển tiếp từ năm tài chính trước, có thể mang lại sự hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn cho Thái Lan.

IMF cho rằng các nguồn lực tài khóa hiện có nên được hướng tới các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả để tối đa hóa tác động của chúng.

IMF cũng hoan nghênh quyết định của Chính phủ Thái Lan về việc chuyển hướng các khoản chuyển tiền mặt qua ví điện tử theo kế hoạch sang các dự án đầu tư và tăng cường hỗ trợ xã hội cho người sở hữu thẻ phúc lợi nhà nước.

Tuyên bố của IMF cũng cho rằng các kế hoạch thúc đẩy quá trình giảm nợ hộ gia đình một cách có trật tự và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của chính phủ Thái Lan hiện nay là những bước đi đúng hướng.

Trên cơ sở đó, IMF đưa ra khuyến nghị rằng các ưu tiên nên bao gồm việc tái cấu trúc các khoản vay cá nhân không có bảo đảm giá trị thấp và cho phép người vay tái gia nhập hệ thống tín dụng chính thức sau khi đã thanh toán thành công số dư giảm hoặc các thỏa thuận trả góp.

Quỹ cũng khuyến nghị các cải cách cơ cấu khẩn cấp để tăng cường khả năng phục hồi và nâng cao tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Thái Lan.

Ngoài ra, IMF cho biết các nhà hoạch định chính sách Thái Lan nên xem xét việc tăng cường hội nhập thương mại và tài chính, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu để tăng năng suất lao động, nâng cao trình độ xuất khẩu và tăng cường an sinh xã hội, quản trị và khả năng phục hồi trước biến đổi khí hậu./.

