Thái Lan triển khai gói cứu trợ người dân đối phó với giá năng lượng tăng

Nội các Thái Lan đã phê duyệt gói cứu trợ khẩn cấp quy mô lớn nhằm kiềm chế lạm phát, bảo vệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời tăng cường an ninh năng lượng trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông đe dọa tăng trưởng.

Chính phủ Thái Lan đã phân bổ ngân sách trung ương hơn 7,74 tỷ baht (khoảng 241 triệu USD) để hỗ trợ người dân đối phó với giá năng lượng tăng, trợ cấp chi phí vận chuyển và triển khai các sáng kiến giảm chi phí sinh hoạt trên cả nước.

Trong thông báo ngày 11/4, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas cho biết gói cứu trợ được thiết kế để ngăn chặn nguy cơ đình lạm bằng cách cân bằng trợ cấp trực tiếp của nhà nước với việc bơm tín dụng mạnh cho ngành công nghiệp. Đình lạm xảy ra khi tăng trưởng trì trệ trong khi lạm phát tăng cao.

Để giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, Chính phủ Thái Lan tăng trợ cấp hằng tháng cho 13,22 triệu người hưởng thẻ phúc lợi nhà nước, đồng thời nâng giới hạn chi tiêu cho hàng hóa thiết yếu từ 300 lên 400 baht (khoảng 11 USD)/tháng, có hiệu lực từ ngày 13/4.

Bộ Tài chính tận dụng các ngân hàng nhà nước để thúc đẩy độc lập về năng lượng như Ngân hàng Tiết kiệm Nhà nước (GSB) lập quỹ cho vay ưu đãi trị giá 5 tỷ baht dành cho các hộ gia đình lắp đặt pin Mặt Trời hoặc mua xe điện (EV), với mức vay tối đa 2 triệu baht/người; trong khi Ngân hàng Nhà ở Nhà nước (GHB) cung cấp các khoản vay thế chấp “Nhà Xanh” với lãi suất thấp chỉ 2,2%.

Để quản lý sự gia tăng đột biến về nhu cầu năng lượng, Chính phủ Thái Lan dành hơn 2 tỷ baht trợ cấp nhiên liệu cho xe tải và phương tiện giao thông công cộng trong 42 ngày, bên cạnh khoản đầu tư 200 triệu baht cho việc giảm giá vé phương tiện giao thông công cộng trong dịp lễ Songkran.

Song song với các khoản trợ cấp công, Bộ trưởng Công nghiệp Varawut Silpa-archa công bố gói hỗ trợ trị giá 20 tỷ baht giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp khó khăn do chi phí hoạt động tăng cao.

Ngoài ra, Nội các Thái Lan yêu cầu tất cả các cơ quan nhà nước “siết chặt chi tiêu” bằng cách hủy bỏ các chuyến học tập quốc tế và thay bằng lựa chọn trong nước.

Nhân viên khu vực công được khuyến khích làm việc tại nhà để giảm bớt tiêu thụ năng lượng trong thời kỳ khủng hoảng./.

