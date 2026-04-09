Thái Lan phát động chiến dịch đổi dầu nấu ăn đã qua sử dụng lấy nhiên liệu

Người dân có thể mang 2 lít dầu ăn đã qua sử dụng đến các trạm xăng để đổi lấy 1 lít nhiên liệu loại thường, dầu diesel hoặc xăng pha cồn, nhưng không bao gồm các loại nhiên liệu cao cấp.

Đỗ Sinh
Dầu ăn được bày bán tại một siêu thị ở Lilongwe, Malawi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tập đoàn Bangchak - một công ty dầu khí lớn của Thái Lan - mới đây đã phát động chiến dịch đổi dầu ăn đã qua sử dụng lấy dầu diesel hoặc xăng pha cồn tại các trạm xăng nhằm giảm bớt chi phí năng lượng cho người dân và thúc đẩy sử dụng năng lượng bền vững.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, chiến dịch mang tên “Từ chiên rán đến bay cao - 2 lít đổi 1 lít” diễn ra từ ngày 6-30/4 tại các trạm xăng đăng ký tham gia chương trình ở thủ đô Bangkok và một số tỉnh lân cận.

Theo chương trình này, người dân có thể mang 2 lít dầu ăn đã qua sử dụng đến các trạm xăng để đổi lấy 1 lít nhiên liệu loại thường, dầu diesel hoặc xăng pha cồn, nhưng không bao gồm các loại nhiên liệu cao cấp.

Tập đoàn Bangchak cho biết chương trình này được triển khai dựa trên một chương trình hiện có khác của tập đoàn là thu gom dầu ăn đã qua sử dụng để chuyển đổi thành nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), qua đó mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng bằng cách đổi chất thải sinh hoạt hằng ngày thành nhiên liệu có thể sử dụng trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao do căng thẳng địa chính trị và gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Mỗi người tham gia được phép đổi tối đa 20 lít dầu ăn đã qua sử dụng.

Tổng cộng có 15 trạm xăng Bangchak tại thủ đô Bangkok và các tỉnh Samut Prakan, Nonthaburi và Pathum Thani tham gia dự án thí điểm này./.

(TTXVN/Vietnam+)
