Ba nước Đông Nam Á cam kết giữ an toàn tuyến hàng hải huyết mạch Malacca

Ngày 17/4, Indonesia, Malaysia và Singapore tái khẳng định cam kết duy trì hoạt động hàng hải an toàn và thông suốt qua eo biển Malacca, phù hợp với luật pháp quốc tế.



Phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á cho biết, trong tuyên bố đưa ra tại cuộc họp lần thứ 34 của Ủy ban Quỹ hỗ trợ hàng hải (ANF) tổ chức ở Singapore, 3 quốc gia trên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải, đồng thời tăng cường phối hợp để duy trì và bảo đảm an toàn cho một trong những tuyến vận tải chiến lược nhất thế giới.

Các bên cho rằng an toàn tại eo biển Malacca không chỉ phụ thuộc vào hệ thống hạ tầng dẫn đường tin cậy, mà còn cần sự hợp tác bền vững giữa các quốc gia sử dụng tuyến hàng hải này và các bên liên quan khác.



Chủ tịch Ủy ban ANF David Foo nhấn mạnh, trong bối cảnh môi trường hàng hải toàn cầu ngày càng phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc duy trì cơ chế hợp tác đa phương là yếu tố then chốt để bảo đảm lưu thông an toàn, hiệu quả.



Eo biển Malacca là tuyến đường biển kết nối Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương và là một trong những tuyến hải vận nhộn nhịp nhất thế giới với hàng chục nghìn lượt tàu qua lại mỗi năm, vận chuyển phần lớn hàng hóa và năng lượng toàn cầu.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng phụ thuộc vào các tuyến vận tải biển chiến lược, cam kết của Indonesia, Malaysia và Singapore được đánh giá sẽ góp phần quan trọng vào việc bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng và an ninh hàng hải khu vực cũng như của thế giới./.

