Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải ba bên

Ngày 15/4, Hải quân Hàn Quốc cho biết các chỉ huy hải quân cấp cao của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã nhóm họp tại thủ đô Seoul và tiến hành một loạt cuộc trao đổi nhằm tăng cường hợp tác an ninh hàng hải ba bên.

Tham dự cuộc gặp có Tham mưu trưởng Hải quân Hàn Quốc, Đô đốc Kim Kyung Ryul; Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Stephen Koehler; và Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản, Đô đốc Akira Saito.

Các bên đã tiến hành các cuộc tiếp xúc song phương, đồng thời dự kiến tổ chức một cuộc gặp ba bên.

Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, làm dấy lên suy đoán về khả năng các bên đề cập đến việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Hàn Quốc, Nhật Bản và các đối tác khác cử tàu chiến tới eo biển Hormuz nhằm bảo đảm an ninh tại các tuyến hàng hải trọng yếu.

Trong khuôn khổ tiếp xúc song phương, Đô đốc Kim Kyung Ryul và Đô đốc Stephen Koehler đã trao đổi về việc duy trì thế trận phòng thủ kết hợp Hàn Quốc-Mỹ vững chắc, cũng như tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành hải quân.

Trong khi đó, cuộc gặp giữa Đô đốc Kim Kyung Ryul và Đô đốc Akira Saito tập trung vào việc mở rộng trao đổi nhân sự và nối lại các cuộc diễn tập chung tìm kiếm và cứu nạn trên biển (SAREX) sau 9 năm. Nội dung này đã được hai bên thống nhất tại cuộc gặp cấp bộ trưởng quốc phòng hồi đầu năm nay.

Dự kiến, tại cuộc gặp ba bên tối cùng ngày, các chỉ huy hải quân sẽ thảo luận các biện pháp phối hợp nhằm ứng phó và răn đe trước những mối đe dọa trong khu vực./.

