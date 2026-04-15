Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc

Chiều 15/4, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đón Đoàn vào thăm bảo tàng có đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh văn phòng Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Sau khi đi thăm, nghe giới thiệu các khu trưng bày trong bảo tàng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam vừa khởi công xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội - công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự trân trọng sâu sắc đối với lịch sử vẻ vang, hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công trình sẽ không chỉ là nơi lưu giữ, bảo tồn, trưng bày các tư liệu, tài liệu lịch sử vô giá của Đảng, mà còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; giới thiệu với bạn bè quốc tế về lịch sử, vai trò và những đóng góp to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Hiện nay công trình đang được tập trung xây dựng; đồng thời tổ chức tiếp nhận tài liệu, hiện vật, thực hiện nghiên cứu sưu tầm, xây dựng đề cương trưng bày chi tiết…, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã viết lưu bút khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng Đảng, Nhà nước Trung Quốc gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” Việt Nam-Trung Quốc; phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai mang ý nghĩa chiến lược, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ lưu niệm Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc là công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa quan trọng, được xây dựng để tôn vinh và giới thiệu toàn bộ quá trình hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1921 đến nay, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với toàn bộ quá trình phát triển của đất nước Trung Quốc.

Bảo tàng được khởi công xây dựng vào ngày 10/9/2018, khánh thành vào ngày 18/6/2021, đúng dịp chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (01/7/1921-01/7/2021). Bảo tàng có tổng diện tích xây dựng là 147.000 m2 và được xây dựng theo chủ đề “Không quên nguyện ước ban đầu, khắc ghi sứ mệnh," thiết kế theo quá trình Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn dắt nhân dân Trung Quốc "đứng lên, giàu lên, mạnh lên."

Bảo tàng trưng bày hơn 2.600 bức ảnh, hơn 4.500 hiện vật, được bố trí gồm 4 khu vực, phân khu trưng bày; trong số đó có 420 hiện vật tiêu biểu hạng nhất quốc gia, thể hiện toàn diện quá trình lịch sử 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tại khu vực quảng trường phía trước Bảo tàng, trưng bày tác phẩm điêu khắc "Lá cờ Đảng" và 4 nhóm tác phẩm điêu khắc về chủ đề "Niềm tin," "Sự nghiệp vĩ đại," "Vượt qua khó khăn," "Theo đuổi ước mơ."

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đón hơn 3,5 triệu lượt khách, hơn 10.000 đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan./.

Làm sâu sắc hơn nữa giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị làm sâu sắc hơn nữa giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.