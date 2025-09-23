Mỹ khẳng định tầm quan trọng của quan hệ ba bên với Hàn Quốc và Nhật Bản

Theo Yonhap, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 22/9 đã tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ ba bên Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đối với sự ổn định trong khu vực.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X sau cuộc gặp với những người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), ông Rubio nhấn mạnh: "Quan hệ đối tác ba bên của chúng ta có ý nghĩa then chốt trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như trong việc tăng cường hợp tác kinh tế và an ninh".

Trước đó, ngày 11/7/2025, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tổ chức cuộc hội đàm cấp cao ba bên, bên lề các cuộc họp ngoại trưởng ASEAN tại Malaysia, trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại về việc mức thuế nhập khẩu mới của Mỹ (dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/8) có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nền kinh tế xuất khẩu của Seoul và Tokyo.

Cuộc gặp có sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya và Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Hàn Quốc Park Yoon Joo. Đây là lần đầu tiên ba nước tổ chức hội đàm ngoại giao cấp cao kể từ khi chính phủ mới tại Hàn Quốc của Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức hồi đầu tháng 6.

Việc duy trì kênh đối thoại ở cấp cao cho thấy Mỹ-Nhật-Hàn tiếp tục coi trọng cơ chế hợp tác ba bên, vốn đã được củng cố dưới thời các chính quyền tiền nhiệm, đặc biệt trong bối cảnh chính sách thương mại của Mỹ đang tạo ra nhiều thách thức.

Theo phía Seoul, một trong những nội dung chính của cuộc hội đàm là thảo luận về kế hoạch áp thuế mới của Mỹ. Tổng thống Trump đã gửi thư chính thức tới lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản, thông báo về việc áp mức thuế đối ứng 25% đối với một số mặt hàng xuất khẩu, bắt đầu từ ngày 1/8, sau giai đoạn trì hoãn kéo dài 90 ngày.

Bên cạnh đó, ba nước cũng đã tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp chiến lược, đặc biệt là khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và đóng tàu - hai ngành được Tổng thống Mỹ Donald Trump xác định là ưu tiên trong hợp tác với Hàn Quốc và Nhật Bản.

Ngoài vấn đề thương mại, ba bên cũng trao đổi về các vấn đề an ninh khu vực. Trong một diễn biến khác cùng ngày, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành một cuộc diễn tập không quân chung trên vùng biển quốc tế, với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ và máy bay chiến đấu từ hai đồng minh châu Á.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hoạt động này thể hiện năng lực phối hợp và răn đe chung trước các mối đe dọa từ khu vực.

Cũng trong ngày, Bộ trưởng Quốc phòng ba nước đã tổ chức cuộc họp thường niên tại Seoul, qua đó tái khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác ba bên nhằm ứng phó với các thách thức an ninh trong khu vực.

Trước đó, ba nước Mỹ-Nhật-Hàn từng tổ chức hội đàm tương tự bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels hồi tháng 4./.

