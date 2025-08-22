Trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hàn Quốc

Ngày 22/8, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac cho biết Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thảo luận về những nỗ lực hiện đại hóa liên minh khi hai Tổng thống có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên vào ngày 25/8 tại Nhà Trắng (Mỹ).



Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ông Wi Sung Lac cho biết mục tiêu hiện đại hóa liên minh mà hai Tổng thống sẽ thảo luận sẽ tập trung vào việc củng cố an ninh và tăng cường cơ chế phòng thủ phối hợp giữa hai nước. Đây sẽ là trọng điểm trong chương trình nghị sự chuyến thăm Mỹ của người đứng đầu Nhà Xanh.



Ông Wi cho rằng Hàn Quốc và Mỹ cần hiện đại hóa liên minh nhằm phục vụ lợi ích quốc gia trong bối cảnh gia tăng bất ổn khu vực.



Chuyến thăm của Tổng thống Lee đến Mỹ diễn ra sau khi hai nước đạt thỏa thuận thương mại sơ bộ về việc Mỹ giảm thuế quan đối ứng từ 25% xuống 15% cho hàng hóa của Hàn Quốc để đổi lại Seoul sẽ đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ và mua 100 tỷ USD năng lượng của Mỹ.

Chuyến thăm và các nội dung trọng tâm sẽ được hai nhà lãnh đạo thảo luận cho thấy liên minh Hàn – Mỹ vẫn là trụ cột trong chính sách của Tổng thống Lee Jae Myung hướng tới “liên minh chiến lược toàn diện định hướng tương lai.”



Trước khi đến Mỹ, Tổng thống Lee tới thăm Nhật Bản trong hai ngày 23-24/8 để bàn về quan hệ song phương và hợp tác ba bên Mỹ - Nhật - Hàn./.

