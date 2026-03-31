Mỹ điều lực lượng từ Alaska diễn tập bắn đạn thật cùng binh sỹ Hàn Quốc

Theo hãng tin Yonhap, ngày 31/3, Quân đoàn 8 của Mỹ cho biết một đơn vị quân đội nước này đóng tại Alaska đã tham gia cuộc diễn tập bắn đạn thật cùng quân đội Hàn Quốc.

Trên trang web của Quân đoàn 8, lực lượng này cho hay cuộc diễn tập diễn ra tại khu huấn luyện Yeongpyeong, cho thấy đây là “tín hiệu rõ ràng” về cam kết của Mỹ đối với liên minh với Hàn Quốc.

Đây cũng là minh chứng cho Sáng kiến Chuyển đổi của Lục quân Mỹ trong thực tiễn, đồng thời hoàn thiện năng lực tác chiến nhằm bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu trong trường hợp cần thiết.

Việc điều động đơn vị từ Alaska đến Bán đảo Triều Tiên còn cho thấy lực lượng này “không bị giới hạn bởi khoảng cách.”

Một chỉ huy quân đội Mỹ cho biết lực lượng này không thường xuyên có cơ hội tiếp cận địa điểm trên vì chuyên về tác chiến ở khu vực Bắc Cực. Do đó, việc được cử tham gia diễn tập chung tại Hàn Quốc cho thấy khả năng linh hoạt cần thiết của lực lượng này nhằm tăng cường năng lực tác chiến thực tế ở bất kỳ nơi nào trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Hằng năm, Mỹ và Hàn Quốc thường xuyên tiến hành các cuộc diễn tập và tập trận quân sự chung. Hai bên đều khẳng định tất cả những hoạt động này đều nhằm mục đích phòng thủ./.

