Nhật Bản triển khai tên lửa phản công tầm xa tại 2 căn cứ

Ngày 31/3, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này đã đưa vào sử dụng các tên lửa tầm xa tại 2 căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF).

Các tên lửa được triển khai tại căn cứ Kengun ở tỉnh Kumamoto (Tây Nam Nhật Bản) và căn cứ Fuji ở tỉnh Shizuoka (miền Trung Nhật Bản), đánh dấu sự chuyển đổi chính sách vốn chỉ tập trung vào phòng thủ theo Hiến pháp nước này.

Với việc triển khai này, đây là lần đầu tiên Nhật Bản sở hữu năng lực phản công nhằm tăng cường khả năng răn đe trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Các tên lửa này cho phép Nhật Bản tấn công các căn cứ của đối phương ngay khi nhận thấy có cuộc tấn công sắp xảy ra, thậm chí ngay cả trước khi xảy ra bất kỳ thiệt hại nào.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết căn cứ Kengun được trang bị tên lửa dẫn đường đất đối hạm Type 12 nâng cấp, với tầm bắn khoảng 1.000km, trong khi căn cứ Fuji được trang bị tên lửa lượn với tốc độ cực cao.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng có kế hoạch triển khai các tên lửa đến căn cứ Kamifurano ở tỉnh Hokkaido và căn cứ Ebino ở tỉnh Miyazaki thuộc đảo Kyushu trong năm tài chính 2026.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi nhấn mạnh đây là nỗ lực quan trọng nhằm tăng cường khả năng răn đe và ứng phó của Nhật Bản trong bối cảnh môi trường an ninh đang có những diễn biến phức tạp và nghiêm trọng.

Cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản quyết định thúc đẩy việc sử dụng các công trình dưới lòng đất hiện có, như nhà ga tàu điện ngầm và bãi đỗ xe, để làm hầm trú ẩn khẩn cấp trong trường hợp đất nước bị tấn công.

Theo chính sách cơ bản về đảm bảo nơi trú ẩn nhằm bảo vệ người dân trong các tình huống khẩn cấp đã được thông qua tại cuộc họp Nội các, chính phủ hướng tới việc sử dụng các cơ sở dưới lòng đất thuộc sở hữu tư nhân thay vì các công trình công cộng như trường học.

Các hầm trú ẩn này dự kiến sẽ được trang bị nhu yếu phẩm và thiết bị điện để phục vụ người dân lưu trú trong vài ngày. Chính sách cũng kêu gọi sử dụng các nơi trú ẩn này trong các đợt thiên tai khi cần thiết./.

