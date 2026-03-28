Ấn Độ thông qua các đề xuất mua sắm khí tài trị giá gần 26 tỷ USD

Ấn Độ đang đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội với quy mô lớn, đồng thời mở rộng hợp tác quốc phòng với các đối tác trong khu vực trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp.

Ngày 27/3, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC) của Ấn Độ, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh, đã thông qua các đề xuất mua sắm khí tài trị giá gần 26 tỷ USD. Các hạng mục được “chấp thuận về sự cần thiết” bao trùm cả 3 quân chủng nhằm nâng cao toàn diện năng lực tác chiến.

Đối với Lục quân, các đề xuất bao gồm hệ thống phòng không bánh xích, đạn xuyên giáp cho xe tăng, hệ thống thông tin liên lạc dung lượng cao, pháo Dhanush và các nền tảng giám sát trên không không phụ thuộc đường băng. Những trang bị này được kỳ vọng giúp tăng cường khả năng phòng không theo thời gian thực, duy trì thông tin liên lạc ổn định và nâng cao hiệu quả tác chiến trên chiến trường.

Không quân Ấn Độ được bổ sung máy bay vận tải hạng trung thay thế đội bay cũ, cùng các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400, thiết bị bay không người lái tấn công và kế hoạch đại tu động cơ cho tiêm kích Su-30, nhằm nâng cao năng lực vận tải chiến lược, phòng không nhiều tầng và khả năng tấn công chính xác.

Trong khi đó, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển được phê duyệt mua sắm phương tiện đệm khí hạng nặng để phục vụ tuần tra tốc độ cao, tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm hậu cần ven biển.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, trong tài khóa 2025-2026, nước này đã phê duyệt tổng cộng 55 dự án quốc phòng với tổng trị giá khoảng 73 tỷ USD, đồng thời ký kết các hợp đồng mua sắm khoảng 25 tỷ USD cho 503 dự án, mức cao nhất trong một tài khóa cho thấy quyết tâm tăng tốc hiện đại hóa quân đội.

Song song với đó, Ấn Độ cũng thúc đẩy hợp tác quốc phòng quốc tế. Từ ngày 25-27/3, quân đội nước này và Philippines đã lần đầu tổ chức đối thoại giữa các tham mưu trưởng trong cuộc gặp diễn ra tại thủ đô Manila của Philippines. Cuộc thảo luận tập trung vào việc tăng cường khả năng tương tác, mở rộng tập trận chung, trao đổi đoàn và hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Ngoài ra, phái đoàn Ấn Độ cũng đã làm việc với Thiếu tướng Efren Florendo Morados - Phó Tư lệnh Quân đội Philippines, về thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác trong bối cảnh cấu trúc an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang có nhiều biến động./.

